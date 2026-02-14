Matteo Di Giusto feiert mit Luzern einen 4:1-Sieg gegen den FCZ und baut seine starke Skorerwerte aus. Bruder Nevio hadert und will im Derby gegen GC eine Reaktion zeigen.

Darum gehts Matteo Di Giusto glänzt mit Tor und Assist gegen FCZ

Er erreicht 19 Scorerpunkte, nur Fassnacht und Shaqiri haben mehr

Die Gemütslage könnte bei Nevio Di Giusto (20) und Matteo Di Giusto (25) kaum unterschiedlicher sein, als sie im Letzigrund in die Mixed Zone treten. Der FCZ-Spieler wirkt am Boden zerstört, der Luzerner hingegen überglücklich. Verständlich bei diesem klaren Spielausgang.

«Ich habe heute wohl die bessere Karte gezogen», sagt Luzerns Di Giusto mit einem breiten Lächeln. Gegen seinen Jugendklub setzt er in einer ohnehin starken Saison noch einen drauf: Mit einem Tor und einem Assist gegen den FCZ schraubt er sein Skorerkonto auf 18 und 19. «Es freut mich extrem, dass ich der Mannschaft so helfen kann», betont die Nummer 11.

Nur YB-Star Christian Fassnacht (32) mit 21 und Basels Nummer 10 Xherdan Shaqiri (34) kommen in dieser Saison auf noch mehr Torbeteiligungen (20). Und in einer Woche treffen die beiden Spektakelspieler von Luzern und Basel in der Swissporarena direkt aufeinander.

«Das ist Strafe genug»

Ein grosses Duell steht auch Nevio Di Giusto und dem FCZ bevor. Nach der 1:4-Klatsche gegen den FCL ist im Derby gegen GC eine klare Reaktion gefordert. Gut möglich, dass der jüngere der beiden Brüder dann wieder in der Startelf steht – gegen die Zentralschweizer gehörte er noch zu den auffälligeren Zürchern. «Mit meiner Leistung bin ich im Grossen und Ganzen zufrieden. Aber am Ende zählt die Mannschaft – und das hat heute leider nicht gereicht», sagt Nevio Di Giusto.

Ob er nach dem verlorenen Bruderduell nun etwas ausgeben muss? «Das, was er jetzt durchmachen muss, ist Strafe genug. Da muss er nicht auch noch ein Abendessen bezahlen», meint Matteo schmunzelnd. Nevio nickt und lächelt verlegen.

