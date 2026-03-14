Darum gehts
- Theo Bair in Startelf? Dieses Trio könnte entstehen
- Zeidler spricht von grosser Kulisse gegen YB
- Ist Besserung bei den Standards in Sicht?
Die News der Woche
Lausanne schlägt plötzlich Profit aus Standardsituationen. «Wir sind in diesem Bereich immer noch das schlechteste Team der Super League. Wir brauchen 150 Eckbälle, um drei Tore zu erzielen. Aber wir haben in zwei Spielen zweimal getroffen. Ich weiss nicht, ob das der Durchbruch ist, aber es ist sicher eine gute Nachricht.» Peter Zeidler freut sich, dass die Qualität des rechten Fusses von Olivier Custodio nun von seinen grossen Innenverteidigern genutzt wird, sei es Karim Sow gegen den FCZ oder Kevin Mouanga gegen GC.
Die grosse Frage
Steht Theo Bair in der Startelf neben Omar Janneh? Der Kanadier gab nach der längeren Verletzung das Comeback, wurde zuletzt in der 89. Minute eingewechselt. Die Lausanne-Fans träumen davon, die beiden gemeinsam auf dem Platz zu sehen, unterstützt von Gaoussou Diakité. Das wäre eine geballte Ladung Talent auf dem Rasen. Die Tendenz deutet eher auf eine schrittweise Rückkehr des «Big Bad Bair» hin.
Gesagt ist gesagt
«Wir sind noch nicht gerettet. Ganz und gar nicht. Aber es ist schön zu sehen, dass 10'000 Menschen im Stadion sein werden. Das zeigt, dass unsere beiden Siege im Letzigrund gesehen und geschätzt wurden. Und dass sie zu konkreten Ergebnissen führen, mit einem fast vollen Stadion», freut sich Peter Zeidler, der wie alle anderen enttäuscht war, als die Kulisse gegen Sigma Olmütz in der Conference League nur mit viel Aufwand eine Zahl von 9'000 Zuschauer erreichte.
Mögliche Aufstellung
Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Custodio, Sigua, Beloko, Lekoueiry; Diakité, Janneh.
Wer fehlt?
Abdallah, Butler-Oyedeji, N'Diaye, Roche (alle verletzt). Bruchez (fraglich).
Neben dem Platz
Lausanne möchte über das Stadionerlebnis hinausgehen, um ein neues Publikum zu gewinnen – unter anderem durch seine Fanbekleidung. Die Waadtländer gaben diese Woche eine zweite Zusammenarbeit mit dem Designer Sébastien Strappazon bekannt. Das Ziel von Lausanne: Fussball und die lokale Kultur verbinden, um die Fangemeinde zu vergrössern. Theo Bergvall und Theo Bair wurden daher zu einem Fotoshooting mitten in der Stadt eingeladen. Die Kleidung ist in Schwarz und Blau gehalten und hat Streetwear-Charakter.
Hast du gewusst, dass...
... Lausanne keine Heimmacht ist? Seit dem 1. Dezember 2025 holten die Waadtländer in sechs Spielen auf dem heimischen Kunst-Grün nur vier mickrige Pünktchen.
Aufgepasst auf
Olivier Custodio. Der 31-Jährige war in den letzten beiden Spielen an vier Toren beteiligt – genauso viele wie in seinen 44 vorherigen Partien. «Eigentlich müsste ich beim FCZ unterschreiben», scherzte Custodio nach seinem Tor und Assist gegen GC und seinen beiden Assists gegen den FCZ – beide im Letzigrund.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:
- Janneh 4,3
- Letica 4,2
- Roche 4,1
Hier gehts zu allen Lausanner Noten.
Der Schiedsrichter
Luca Cibelli.
Der Gegner
«Als ich noch Spieler war, versuchte ich, aus solch einer Niederlage zusätzliche Energie zu ziehen.» Christoph Spycher, Chief Sports bei YB, bezieht sich nochmals auf die Klatsche von Lausanne vom Herbst. Hier gehts zum YB-Inside.
Runde
Sa., Thun – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr
So., Lausanne – YB, 14 Uhr
So., Basel – Servette, 16.30 Uhr
So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
29
-47
16