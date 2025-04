Ostern ist das Fest der Auferstehung. Am 33. Spieltag vom kommenden Wochenende könnten gleich mehrere totgeglaubte Teams in der Super League ihre wundersame Rückkehr feiern.

1/5 Für den FC Winterthur gilt schon lange: Verlieren verboten. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die Lage in der Super League spitzt sich zu vor der Ligatrennung nach dem Osterwochenende

Winterthur, GC, Sion und St. Gallen sind auf Punkte angewiesen

Ein Sieg und die Teams sind plötzlich wieder im Rennen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nein, ans Kreuz genagelt wurde in der Super League niemand. Und doch standen gleich mehrere Teams schon quasi vor der letzten Ölung. Zu mies war die Leistung zeitweise in dieser Saison. Zu viele Punkte wurden weggeschenkt.

Aber vier Teams, namentlich Winterthur, GC, Sion und St. Gallen, kämpfen an diesem Wochenende um ihre wundersame Wiederauferstehung – und treiben so die Spannung in der Super League ein erstes Mal auf den Höhepunkt. Welchen Teams widerfährt ein Wunder und wo muss endgültig der Abgesang angestimmt werden?

Winterthur

Mit der Partie gegen GC am Samstag (ab 18 Uhr live auf Blick) steht für Winti ein weiteres Endspiel im Kampf um den Ligaerhalt an. Der FCW kann es seinen zuletzt starken Resultaten verdanken, dass er überhaupt noch Chancen auf den Klassenerhalt hat. Sieben Punkte aus den letzten drei Partien stehen zu Buche, darunter ein Last-Minute-Erfolg gegen Sion. Trotzdem darbt man nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz – und das nicht gerade auf Schlagdistanz. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf GC und Yverdon. Für Winterthur gilt deshalb weiterhin: Verlieren verboten – sonst ist die Messe gelesen.

Einschätzung von Blick-Reporter Stefan Kreis: «Ein vorgezogenes Osterwunder hat der FCW bereits letzten Samstag vollbracht. Ohne einen einzigen Torschuss gewinnt die Elf von Uli Forte (50) gegen Lausanne. Für Winti spricht im Match gegen GC die Statistik. Von den letzten fünf Spielen gegen die Hoppers hat der Kantonsbruder vier gewonnen. Gegen den FCW spricht, dass man offensiv zu harmlos ist – und wie gegen Lausanne auf ein Osterei des Gegners hoffen muss.»

1:37 Uli Forte lobt Kampfgeist: «Löwe mit ausgefahrenen Krallen als Symbol dieser Tage»

GC Zürich

Die Grasshoppers scheinen rechtzeitig zum Saisonendspurt in die Spur zu finden. Zwei Siege in Folge konnten die Hoppers zuletzt feiern – darunter gegen den direkten Konkurrenten Yverdon am letzten Wochenende. So zogen die Hoppers an den Waadtländern vorbei und konnten den Barrageplatz endlich wieder verlassen. Ein Segen für die geschundene GC-Seele. Doch soll die Stimmung auch zum Saisonende himmlisch sein, vermag es keine Ausrutscher mehr. Schon gar nicht im anstehenden Direktduell gegen Winterthur. Doch umgekehrt gilt: Ein Vollerfolg gegen Winti und zumindest der direkte Abstieg wäre für die Stadtzürcher wohl vom Tisch.

Einschätzung von Blick-Reporter Julian Sigrist: «Gegen die Abstiegskandidaten sieht GC in dieser Saison nicht gut aus. Nur drei Spiele konnten die Hoppers gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gewinnen. Gegen Yverdon haben sie am letzten Wochenende aber gezeigt, dass es möglich ist. Weil die FCW-Offensive trotz guter Resultate harmlos ist, ist eine GC-Auferstehung durchaus realistisch.»

Sion

Lange konnte der FC Sion in dieser Saison den Blick nach oben richten. Zur Winterpause lag der Aufsteiger nur fünf Punkte hinter dem Tabellenführer. Doch seit Anbruch des neuen Kalenderjahres läuft es für die Walliser überhaupt nicht mehr. Nur zwei von 14 Spielen konnten sie 2025 gewinnen. Die Championship-Group musste man längst abhaken. Nun gilt es, die bösen Abstiegsgeister zu vertreiben. Auf den Barrage-Platz beträgt der Vorsprung nur noch drei Punkte. Am Ostermontag muss man auswärts in St. Gallen (ab 16.30 live auf Blick) ran. Eine Pleite und im Wallis droht Sodom und Gomorra.

Einschätzung von Blick-Reporter Carlo Frezza: «Trainer Didier Tholot (61) ist dringend auf Punkte angewiesen, damit sein Trainerstuhl nicht noch stärker wackelt. Gegen St. Gallen erwartet ihn aber eine Herkulesaufgabe. In den letzten zehn Jahren gab es für Sion bloss drei Siege im Kybunpark. Es ist also wahrscheinlich der falsche Ort, um die Auferstehung zu feiern.»

St. Gallen

Anders als für die anderen drei Teams geht es für den FC St. Gallen nicht um den Klassenerhalt, sondern um die Qualifikation für die Championship-Group. Drei Endspiele hatte man darum zu Monatsbeginn bei den Espen ausgerufen. Verloren hat man davon bisher keins, weshalb die Hoffnung in der Ostschweiz weiterlebt. Gegen Sion folgt nun der dritte Showdown. Wollen die Espen nicht in der Relegation-Group dem Saisonende entgegendümpeln, sondern in den letzten fünf Partien um Europa kämpfen, müssen sie drei Punkte einfahren. Darüber hinaus braucht es für die endgültige Auferstehung der St. Galler Schützenhilfe aus Bern (gegen den FCZ) und Lugano (gegen Lausanne).

Einschätzung von Blick-Reporter Stefan Kreis: «Mit Christian Witzig hat man einen Pfarrerssohn in seinen Reihen, der den Klub ins gelobte Land führen kann. Und mit Captain Lukas Görtler gar einen Fussballgott. Für einen Sieg gegen Sion dürfte das reichen. Davor hilft – beim Blick auf die anderen Spiele – nur noch beten.»

3:11 Lugano – St. Gallen 1:1: Geubbels hat Espen-Sieg auf dem Kopf