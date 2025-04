Saftige Sperre für YB-Verteidiger Camara

Mohamad Ali Camara hat am Sonntag Rot gesehen. Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Und das hat es in sich.

1/2 Rot für Mohamed Ali Camara. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Ramona Bieri Redaktorin Sport

0:5 hat YB am Sonntag gegen Luzern verloren. Obendrauf ist auch noch Verteidiger Mohamed Ali Camara nach einem Frustfoul mit Rot vom Platz geflogen. «Das ist jetzt schon die dritte Rote Karte. Das geht einfach nicht», sagt YB-Trainer Giorgio Contini nach der Partie gegenüber Blue.

Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Und das ist saftig. Camara bekommt sechs Spielsperren aufgebrummt. Für den Platzverweis wegen einer Tätlichkeit gibts vier Spielsperren, wie die Liga mitteilt. Da es eben nicht die erste Rote Karte war, wird das Strafmass ausgeweitet. «Aufgrund seines dritten direkten Platzverweises in dieser Saison – zwei in der Meisterschaft, einer im Cup – wird die Sperre um zwei weitere Spiele verlängert, was zu einer Gesamtsperre von sechs Spielen führt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos