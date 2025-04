Nach dem Super-League-Spiel zwischen dem FCZ und Basel gehen Chaoten der beiden Teams vor dem Stadion aufeinander los. Die Polizei erklärt Blick, warum es so weit kommen konnte.

1/4 Basler Chaoten gehen nach dem Spiel gegen den FCZ auf Zürcher Anhänger los. Foto: Screenshot Telegram

Björn Lindroos Redaktor Sport

Auf dem Rasen ist der Klassiker am Samstagabend eine klare Angelegenheit. 0:4 wird der FCZ zu Hause von den Basler Gästen abgefertigt. Und nach dem Spiel scheint es lange, als würde sich der euphorisierte Basler Anhang dann auch ohne weitere Zwischenfälle auf den Heimweg machen.

Nun zeigen aber Handyaufnahmen im Netz: Weit nach Schlusspfiff kam es unmittelbar vor dem Letzigrund doch nochmals zu hässlichen Szenen. Offenbar kehrten mehrere Basler Fans wieder zum Stadion zurück, wo es dann zu einer grösseren Schlägerei zwischen den beiden Fanlagern kam.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie rund 50 in Rot und Blau gekleidete Chaoten vermummt auf mutmassliche FCZ-Anhänger losgehen. Auch auf Personen, die am Boden liegen, wird weiter eingeschlagen. Von der Polizei fehlt bei dem Vorfall jede Spur.

Polizei war nicht mehr beim Stadion

Auf Anfrage von Blick äussert sich die Stadtpolizei Zürich zum Vorfall vom Samstagabend: «Der Angriff beim Stadion erfolgte rund eine Stunde nach Spielschluss. Daher waren unsere Einsatzkräfte nicht mehr direkt vor Ort, sondern hauptsächlich in der Umgebung des Bahnhofs Altstetten.» Dort also, wo der Basler Anhang eigentlich in den für sie bereitgestellten Extrazug einsteigen sollte.

Gemäss Stapo seien die Angreifer vor dem Stadion beim Eintreffen der Einsatzkräfte dann bereits wieder geflüchtet.

Die Ermittlungen würden aktuell noch laufen, die noch vor Ort anwesenden Personen seien von der Polizei kontrolliert worden. Von Verletzten gibt bisher keine Meldungen.