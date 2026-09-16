Die Basler Trainersuche dauert an. Der technische Direktor des FCB sagt: «Wir sind relativ weit.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel sucht weiter Trainer, Kandidaten aus Ausland im Gespräch

Dalibor Stevanovic und Sandro Wagner sind nicht auf der Shortlist

Der technische Direktor des FCB sagt: «Wir sind relativ weit.»

Florian Raz Reporter Fussball

Noch immer dauert die Basler Trainersuche an. Gemäss Blick-Informationen war Andreas Herrmann (35) zuletzt für Verhandlungen im Ausland. Schon als Stephan Lichtsteiner (42) noch an der Seitenlinie stand, war zu hören gewesen, dass sich der FCB auf der Suche nach seinem Nachfolger ausserhalb der Schweiz umschaut.

Dementsprechend ist auch nichts an der Geschichte dran, die zuletzt auf dem slowenischen Fussball-Portal Nogomania zu lesen war. Dort hiess es, Dalibor Stevanovic (41) stehe auf der Basler Shortlist. Blick weiss: Diese Meldung ist eine Ente.

Stevanovic beim FCB kein Thema

Stevanovic ist zwar einer der interessantesten Trainer im Schweizer Klubfussball. Mit dem Mini-Klub Stade Lausanne-Ouchy hat er zuletzt den Cupfinal erreicht. Derzeit steht er mit bedingungslosem Pressing-Fussball an der Spitze der Challenge League. Aber der Slowene ist beim FCB kein Thema.

Dasselbe gilt für den immer wieder genannten Ex-Augsburg-Trainer Sandro Wagner (38). Auch mit Nenad Bjelica (55, Ex-Union-Berlin-Trainer), Mario Frick (52) und Giorgio Contini (52) gab es keine konkreten Gespräche. Oder sie wurden gar nie in Betracht gezogen.

Im klubeigenen Podcast Achzädreyenünzig sagt Herrmann zur Trainersuche: «Es war klar für uns, dass wir vom Profil her eher auf jemanden gehen, der eine gewisse Erfahrung mitbringen soll. Eine gewisse Autorität und Seniorität, um genau für solche Krisensituationen gewappnet zu sein.»

Bis wann der neue Trainer kommt? «Wir sind relativ weit», sagt Herrmann, «aber es gibt noch nichts final zu vermelden.»

Die Uhr tickt. Am kommenden Montag beginnt die längste Nationalmannschaftspause der modernen Fussballgeschichte. Das ist der Moment, an dem der FC Basel seinen neuen Cheftrainer gefunden haben sollte. Schliesslich zählt für den neuen Mann jedes Training, wenn er den Spielern seine Ideen möglichst schnell vermitteln will.