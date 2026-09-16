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«Diese Dinge muss der neue Trainer jetzt mitbringen»
4:13
Wer folgt auf Lichtsteiner?«Diese Dinge muss der neue FCB-Trainer jetzt mitbringen»

Sportchef gibt Update
Nächstes FCB-Trainergerücht entpuppt sich als Ente

Die Basler Trainersuche dauert an. Der technische Direktor des FCB sagt: «Wir sind relativ weit.»
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Wurde in slowenischen Medien als FCB-Trainerkandidat genannt: Dalibor Stevanovic.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Basel sucht weiter Trainer, Kandidaten aus Ausland im Gespräch
  • Dalibor Stevanovic und Sandro Wagner sind nicht auf der Shortlist
  • Der technische Direktor des FCB sagt: «Wir sind relativ weit.»
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Florian RazReporter Fussball

Noch immer dauert die Basler Trainersuche an. Gemäss Blick-Informationen war Andreas Herrmann (35) zuletzt für Verhandlungen im Ausland. Schon als Stephan Lichtsteiner (42) noch an der Seitenlinie stand, war zu hören gewesen, dass sich der FCB auf der Suche nach seinem Nachfolger ausserhalb der Schweiz umschaut.

Dementsprechend ist auch nichts an der Geschichte dran, die zuletzt auf dem slowenischen Fussball-Portal Nogomania zu lesen war. Dort hiess es, Dalibor Stevanovic (41) stehe auf der Basler Shortlist. Blick weiss: Diese Meldung ist eine Ente.

Stevanovic beim FCB kein Thema

Stevanovic ist zwar einer der interessantesten Trainer im Schweizer Klubfussball. Mit dem Mini-Klub Stade Lausanne-Ouchy hat er zuletzt den Cupfinal erreicht. Derzeit steht er mit bedingungslosem Pressing-Fussball an der Spitze der Challenge League. Aber der Slowene ist beim FCB kein Thema.

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Dasselbe gilt für den immer wieder genannten Ex-Augsburg-Trainer Sandro Wagner (38). Auch mit Nenad Bjelica (55, Ex-Union-Berlin-Trainer), Mario Frick (52) und Giorgio Contini (52) gab es keine konkreten Gespräche. Oder sie wurden gar nie in Betracht gezogen.

Im klubeigenen Podcast Achzädreyenünzig sagt Herrmann zur Trainersuche: «Es war klar für uns, dass wir vom Profil her eher auf jemanden gehen, der eine gewisse Erfahrung mitbringen soll. Eine gewisse Autorität und Seniorität, um genau für solche Krisensituationen gewappnet zu sein.»

Bis wann der neue Trainer kommt? «Wir sind relativ weit», sagt Herrmann, «aber es gibt noch nichts final zu vermelden.» 

Die Uhr tickt. Am kommenden Montag beginnt die längste Nationalmannschaftspause der modernen Fussballgeschichte. Das ist der Moment, an dem der FC Basel seinen neuen Cheftrainer gefunden haben sollte. Schliesslich zählt für den neuen Mann jedes Training, wenn er den Spielern seine Ideen möglichst schnell vermitteln will.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
9
Servette FC
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
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