DE
FR
Abonnieren

Unglück im Training
Asane Sow fällt verletzt aus

Der FC Basel muss am Sonntag gegen den FC St. Gallen ohne Asane Sow auskommen.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
Asane Sow fehlt dem FCB vorerst.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierRedaktor Desk Sport

Hiobsbotschaft für den FC Basel: Wie der Klub auf Instagram mitteilt, fällt Asane Sow auch im Spiel gegen den FC St. Gallen am Sonntag aus.

Der Offensivspieler verletzte sich am Samstag im Abschlusstraining am linken Sprunggelenk. Ein MRT bestätigte eine Bänderverletzung.

«Wir wünschen dir eine gute Besserung, lieber Asane», schreibt der Verein. Wie lange der 20-Jährige fehlen wird, ist derzeit unklar.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League