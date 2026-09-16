Der FC Basel muss am Sonntag gegen den FC St. Gallen ohne Asane Sow auskommen.

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Hiobsbotschaft für den FC Basel: Wie der Klub auf Instagram mitteilt, fällt Asane Sow auch im Spiel gegen den FC St. Gallen am Sonntag aus.

Der Offensivspieler verletzte sich am Samstag im Abschlusstraining am linken Sprunggelenk. Ein MRT bestätigte eine Bänderverletzung.

«Wir wünschen dir eine gute Besserung, lieber Asane», schreibt der Verein. Wie lange der 20-Jährige fehlen wird, ist derzeit unklar.

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