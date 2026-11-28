Die News der Woche
«Wir benötigen rund 30 Millionen Brutto-Transfererlöse pro Jahr, nur um auf null zu kommen.» So hat das David Degen (43) am Sonntag im Blick-Interview gesagt. Eine Aussage, die in der Region Basel für so viel Wirbel gesorgt hat, dass der FCB selber Klärungsbedarf erkannte. Am Donnerstag rechnete der Klub seinen Geldbedarf so vor: Die Basler starten mit acht Millionen an strukturellem Defizit. Dazu kommen bis zu zwölf Millionen an Abschreibungen auf Spielerwerte. Macht zwanzig Millionen. Und die restlichen zehn? «Um diesen Betrag zu erwirtschaften, sind ‹im schlimmsten Fall› Bruttoerlöse von rund 30 Millionen erforderlich», schreibt der FCB.
Die grosse Frage
Fliegt einer der FCB-Stars aus der Startaufstellung? Es ist ein eigentlich kleiner Satz, den Slavisa Jokanovic (58) am Freitag im Rückblick auf das 0:2 gegen Luzern fallen lässt: «Giacomo hat meiner Meinung nach Energie reingebracht.» Bemerkenswert ist das Lob für Giacomo Koloto (18) darum, weil der FCB-Trainer ansonsten gar nichts Positives an der Vorstellung gegen die Innerschweizer findet.
Und es gibt Anzeichen dafür, dass es nicht bei den netten Worten alleine bleibt. Laut Blick-Informationen ist Koloto ein ernsthafter Kandidat für die Startformation im Auswärtsspiel bei den Grasshoppers. Wer für den Teenager auf die Bank müsste? Die Auswahl hat es in sich! Die Wackelkandidaten sollen Captain Xherdan Shaqiri (35) und FCB-Topskorer Zan Celar (27) sein.
Gesagt ist gesagt
«Ich muss die Zeitungen nicht lesen, um zu wissen, was ihr schreibt. Es ist nicht besonders nett, aber wir müssen es akzeptieren.» Slavisa Jokanovic hat in seiner Karriere schon zu viel erlebt, um sich mit den Medien anzulegen.
Die Blick-Prognose
Schaut man sich die Leistungskurve der beiden Gegner an, spricht einiges dafür, dass sich wiederholt, was am 25. Oktober passiert ist: herzlich wenig. 0:0 trennten sich Basel und Grasshoppers damals im Joggeli. Auch im Letzigrund deutet viel auf ein Unentschieden hin. Was beiden genau gleich wenig bringen würde.
Mögliche Aufstellung
Omlin; Vouilloz, Victory, Daniliuc, Louis; Omeragic, Metinho; Sow, Koloto, Otele; Celar.
Und wie würdest du aufstellen?
Wer fehlt?
Moussa Cissé und Jonas Harder sind zurück im Mannschaftstraining. Clement Michelin fehlt mit Hüftproblemen, Keigo Tsunemoto wird weiterhin von einem Infekt ausser Gefecht gesetzt, Kaio Eduardo und Bennett Hoch sind im Aufbautraining.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
- Sow 4,1
- Victory 4,0
- Shaqiri 3,9
Der Schiedsrichter
Luca Piccolo leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Alessandro Dudic.
Der Gegner
Den Grasshoppers geht es nicht ganz anders als den Baslern – Punkte müssen her! Trainer Olaf Janssen wartet nach fünf Ligaspielen noch auf seinen ersten Super-League-Sieg als GC-Trainer. Trotzdem ist der Auftritt seiner Equipe beim 1:2 in Lugano einer der besseren. Ein leichter Aufwärtstrend war zuletzt erkennbar. Hier gehts zum GC-Inside.
Runde
- Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr
- Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr
- Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
- So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr
- So., Sion – YB, 16.30 Uhr
- So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8