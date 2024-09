Das neue Sittener Stadion soll bis 2030 eröffnet werden. Sportchef Barthélémy Constantin und sein Vater Christian liessen sich in den USA von modernen Arenen inspirieren und vom Bernabeu in Madrid und dem Kolosseum in Rom.

Wie stehts eigentlich um das neue Sittener Stadion, das aktuell den Namen Cervin Colosseum trägt? Sportchef Barthélémy Constantin tingelte fünf Wochen durch die USA, um sich und seinen Daddy Christian von den Glamour-Arenen im Land der unbeschränkten Möglichkeiten inspirieren zu lassen.

Gut, die Inspiration durch The Globe in Las Vegas war schon vor dem Trip offensichtlich. Es folgen Chicago, New York, Miami, Atlanta, Los Angeles. Philadelphia. Vor allem das Wells Fargo Center in Philly hat Barth beeindruckt: «Da siehst du am Freitag die Knicks, am Samstag Nicky Minaj und am Sonntag NHL. Wow!»

Der Name des Walliser Stadions ist noch nicht fix. «Kolosseum tönt irgendwie martialisch», sagt Barth. «Aber ganz so viel Blut wie bei den alten Römern wird dann doch nicht fliessen …»

Rom und Madrid liefern Ideen

Für Konzerte soll ein Boden verlegt werden analog der neuen Hightech-Installation im Römer Kolosseum. Er könnte auch aus beweglichen Karbonleisten bestehen, die mit Accoya-Holz verkleidet werden.

Aus dem neuen Bernabeu stammt die Idee mit den modernsten LED-Banden unten am Spielfeld und oben zwischen den Rängen. «In Madrid ist der Standard jener eines NFL-Stadions. Jahrgang 2024! Das ist auch unser Ziel», so Barth.

Eröffnung Spätestens 2030

Apropos Ziel. Wie schauts aus mit dem Fahrplan? Immer noch alles im Lot? CC: «Bis Ende Januar wollen wir die Zustimmung sowohl des städtischen wie auch des kantonalen Parlaments haben. Danach können wir loslegen.» Klappts allenfalls mit einer Eröffnung 2029 statt 2030? «Spätestens 2030 wollen wir im neuen Stadion spielen. Und wenn es 2029 wird – umso besser.»

