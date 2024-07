Coach Tholot erklärt den Startspiel-Coup gegen YB Sion setzt jetzt auf das Anti-Balotelli-Prinzip

Grosse Transfers? Fehlanzeige. Und prompt gewinnt Sion erstmals nach 28 Jahren in der Liga in Bern. Der grosse Sieger des Weekends, Trainer Didier Tholot, führt genau diesen Umstand als Hauptgrund an.