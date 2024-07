Vier Neue stehen beim FCZ in der Startformation. Fast alle überzeugen. Und auch der eingewechselte fünfte Neuzugang Emmanuel ist spielentscheidend. Vor allem die Angreifer Juan José Perea und der eingewechselte Emmanuel sind nicht nur wegen ihrer Tore ein Gewinn für die Zürcher. Auch die Abwehr mit Katic, Gomez und Kryeziu wirkt schon ziemlich sattelfest. Beim erwartet kämpferischen Yverdon fällt einzig Mohamed Tijani ab: Zuerst kommt er zu spät gegen Perea, dann holt er sich gegen Emmanuel mit einer Notbremse Rot ab.

Lugano – GC 2:1

Lugano sichert sich die ersten drei Punkte zum Saisonauftakt gegen GC. Dabei sah es für die Zürcher lange gut aus. Eine Stunde lang liegen die Gäste dank eines Penaltytors von Morandi in Führung. Danach schlägt aber die Tessiner Sternstunde. Zuerst gleicht Przybylko die Partie aus, danach dreht Bislimi die Partie in der Nachspielzeit und so bleiben die drei Punkte im Tessin. Beim Spiel war kein Blick-Reporter im Stadion, darum gibt es ausnahmsweise keine Noten.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Winterthur – St. Gallen 1:0

Winterthurs Keeper Markus Kuster zeigt eine überragende Partie und verdient sich die Sechs. Siegtorschütze Matteo Di Giusto holt sich durch seinen Treffer einen Vierer, obwohl das Spiel sonst, aufgrund der vielen Defensivarbeit, an ihm vorbeiläuft. Die Winti-Kicker überzeugen vor allem durch ihren Einsatz in der Defensive. Bei St. Gallen verpasst Bastien Toma eine bessere Note, aufgrund seiner verpassten Chancen. Ebenso Isaac Schmidt, der das 1:0 für die Gäste hätte machen müssen. Die FCSG-Abwehr ist solide, Abwehrchef Albert Vallci lässt sich beim Gegentreffer allerdings zu leicht von Di Giusto austanzen.

YB – Sion 1:2

Allzu viele Genügende gibt es bei YB nicht. Gemessen an den eigenen Ansprüchen wohl zu Recht, wenn man zum Saisonstart gegen einen Aufsteiger verliert. Lauper war gut, vorne haben Monteiro, Elia und Ganvoula etwas bewegt. Doch der Rest? Uiuiui. Derweil kriegt bei Sion wegen der historischen Komponente des Sieges – es war der erste in der Meisterschaft im Wankdorf seit 28 Jahren – die Mehrheit eine 5. Nur Nias Hefti hatte extrem Mühe auf seiner Seite. Die Mehrheit aber spielt in Bern stark auf. Angeführt von den Torschützen Djokic und Chouaref.

Lausanne – Basel 3:2

Der FC Basel verschläft den Saisonstart. Zwei Minuten dauert es, bis die Basler im Waadtland bereits zurückliegen, 20 Minuten später sind sie bereits mit zwei Längen im Hintertreffen. Die erste Halbzeit missrät dem FCB komplett, das dritte Gegentor ist an dilettantischer Abwehrarbeit kaum zu überbieten. Damit zieht sich dasselbe Bild aus der letzten Saison weiter, Basel ist hilflos und in allen Belangen unterlegen. Und genau das spiegelt sich auch in der Benotung wider, ganze neun Basler sind ungenügend. Lausanne hingegen gelingt ein starker Saisonstart – inklusive Zeichen an die Konkurrenz, dass man im Kampf um die obere Tabellenhälfte durchaus zu den ernsthaften Kandidaten gezählt werden kann.

Luzern – Servette 1:2

Beim FC Luzern retten sich nur Pascal Loretz und Andrejs Ciganiks auf eine genügende 4. Der lettische Verteidiger dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei. Ansonsten fallen bei den Luzernern praktisch alle ab. Am offensichtlichsten Jesper Löfgren. Dem Schweden unterlaufen krasse Fehler, die das Resultat massiv beeinflussen. Ebenfalls noch viel Luft nach oben hat Aleksandar Stankovic. Auf der Seite der Genfer überragt Timothé Cognat. Der Franzose dirigiert das Spiel von Servette. Ihm unterlaufen kaum Fehler. Wie er holen sich auch die beiden Torschützen Steve Rouiller und Dereck Kutesa sowie Gaël Ondoua eine 5 ab. Ungenügend ist bei den Grenats niemand.

