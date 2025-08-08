DE
FR
Abonnieren

Ägypten-Klub sagte er noch ab
Luzerns Teddy Okou wechselt nach Saudi-Arabien

Der FC Luzern gibt Teddy Okou an Riyadh in Saudi-Arabien ab. Vor kurzem scheiterte ein Wechsel nach Ägypten im letzten Moment – weil er doch nicht dorthin wollte.
Publiziert: 09:23 Uhr
|
Aktualisiert: 09:32 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Teddy Okou verlässt den FCL.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Im Juli stand Teddy Okous (27) Abgang in Richtung Ägypten kurz bevor, im letzten Augenblick wollte er dann aber doch nicht mehr wechseln. Nun hat der FCL aber einen Abnehmer für den Franzosen gefunden. Der Leihrückkehrer aus Lausanne wechselt in die saudi-arabische Hauptstadt zum Al-Riyadh FC. Für den FCL und Lausanne kam der Stürmer, der seit seinem Wechsel zu Stade Lausanne Ouchy 2022 in der Schweiz spielte, zu 65 Super-League-Einsätzen (10 Tore, 8 Assists). Die Höhe der Ablöse ist nicht bekannt.

Auf die ganz grossen Star-Mitspieler wird er in Riad nicht treffen. Der ehemalige kanadische Torhüter serbischer Herkunft, Milan Borjan (37), der in seinen sechs Jahren bei Roter Stern Belgrad (2017 bis 2023) die Young Boys 2019 in der CL-Quali ausschaltete, ist der bekannteste Name im Kader. 

Erfahre mehr zum FC Luzern und den anderen Super-League-Klubs
FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Sion
FC Sion
2
5
6
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
4
6
3
FC Basel
FC Basel
3
3
6
4
FC Thun
FC Thun
2
2
6
5
FC Luzern
FC Luzern
2
1
4
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Winterthur
FC Winterthur
2
-1
1
8
FC Zürich
FC Zürich
2
-1
1
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League