Der FC Luzern gibt Teddy Okou an Riyadh in Saudi-Arabien ab. Vor kurzem scheiterte ein Wechsel nach Ägypten im letzten Moment – weil er doch nicht dorthin wollte.

Teddy Okou verlässt den FCL. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Im Juli stand Teddy Okous (27) Abgang in Richtung Ägypten kurz bevor, im letzten Augenblick wollte er dann aber doch nicht mehr wechseln. Nun hat der FCL aber einen Abnehmer für den Franzosen gefunden. Der Leihrückkehrer aus Lausanne wechselt in die saudi-arabische Hauptstadt zum Al-Riyadh FC. Für den FCL und Lausanne kam der Stürmer, der seit seinem Wechsel zu Stade Lausanne Ouchy 2022 in der Schweiz spielte, zu 65 Super-League-Einsätzen (10 Tore, 8 Assists). Die Höhe der Ablöse ist nicht bekannt.

Auf die ganz grossen Star-Mitspieler wird er in Riad nicht treffen. Der ehemalige kanadische Torhüter serbischer Herkunft, Milan Borjan (37), der in seinen sechs Jahren bei Roter Stern Belgrad (2017 bis 2023) die Young Boys 2019 in der CL-Quali ausschaltete, ist der bekannteste Name im Kader.