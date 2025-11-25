Milos Malenovic ist nicht nur in den Augen der FCZ-Anhänger das Problem bei den Zürchern, auch die Blick-Leser haben eine klare Meinung.

Dass der FCZ nicht vom Fleck kommt, liegt den Blick-Lesern zufolge an Sportchef Milos Malenovic. Foto: Pius Koller

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Südkurve des FC Zürich ist der Meinung, Milos Malenovic (40) soll seinen Job als Sportchef niederlegen. Das lässt sich aus den «Milos raus!»-Rufen nach dem Spiel gegen Sion am Sonntag schlussfolgern. Nicht zum ersten Mal skandieren die FCZ-Anhänger diesen Spruch, schon Anfang November hallte er durch den Letzigrund, als die Zürcher 1:2 gegen Lausanne verloren hatten.

Die Auswertung der Blick-Umfrage, ob die Proteste gegen Malenovic berechtigt sind, zeigt: Die Leserschaft ist grossmehrheitlich derselben Meinung. 81 Prozent (5183 Stimmen) haben zwischen Montagabend (20 Uhr) und Dienstagnachmittag (13 Uhr) dafür gestimmt, dass der FCZ unter Malenovic nicht vom Fleck kommt.

Von den insgesamt 6372 Stimmen sind 10 Prozent der Meinung, dass die Proteste überzogen seien und dem Verein mehr schaden als nützen würden. 9 Prozent (579 Stimmen) sind unentschlossen, da es zu wenig Transparenz zu Malenovics Arbeit gebe.