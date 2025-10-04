Nächstes Topspiel für Aufsteiger Thun. Diesmal am Samstagabend in St. Gallen (18 Uhr). Auf der langen Anreise gibts einen grösseren Unterbruch. Das Thun-Inside.

500 km und dann auf die Färöer

1/5 Ethan Meichtry erzielte seinen zweiten Super-League-Treffer. Und reist bald mit der U21-Nati in den Norden. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Das passiert bei der 230 Kilometer weiten Thuner Hinreise

Ein Lustrinelli-Zitat zeugt vor dem neuen Selbstverständnis

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Der nächste Top-Gegner steht vor der Brust. Nach Basel (1:3) und YB (2:4) nun auswärts Leader St. Gallen. Der Lauf von Aufsteiger Thun ist gestoppt, auch wenn die Leistungen gegen den FCB und in Bern gut waren. Wann legen die Berner Oberländer die 230 Kilometer weite Hinfahrt in die Ostschweiz zurück? «Wir reisen wie gewohnt am Spieltag an und machen unterwegs eine etwas längere Pause zum Essen», heisst es aus Thun.

Die grosse Frage

Stellen sich die Gegner mehr und mehr auf die intensive Spielweise von Thun ein? YB hat am letzten Sonntag eine ungewöhnliche Massnahme ergriffen gegen das aggressive Thuner Pressing. «Wir haben bewusst mehr lange Bälle geschlagen, damit wir die 1:1-Situationen im Spielaufbau nicht haben», sagte YB-Coach Contini nach dem Spiel. Nur: St. Gallen spielt sowieso komplett anders als YB und Basel. Lange Bälle sind aktuell sogar ein St. Galler Erfolgsgeheimnis.

Gesagt ist gesagt

«Da haben wir genau das gemacht, was wir uns vorgestellt hatten. Nämlich das Spiel zu machen.» So sprach Trainer Mauro Lustrinelli über die starken ersten 60 Minuten des FC Thun bei der bitteren Niederlage im Wankdorf (2:4). Das neue Thuner Selbstbewusstsein im Vergleich zur letzten Super-League-Ära drückt bei dieser Aussage durch. Der Plan war, auswärts bei YB zu dominieren. Nun steht in St. Gallen das nächste Auswärtsspiel vor einer grossen Kulisse an.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Reichmuth, Meichtry; Ibayi, Rastoder.

Wer fehlt?

Montolio (gesperrt), Eicher (verletzt).

Neben dem Platz

Für Ethan Meichtry steht nach dem Spiel in St. Gallen eine Reiserei an. Am frühen Montagnachmittag rückt er in Luzern für die U21-Nati an, wo die Schweiz am 10. Oktober das wichtige EM-Quali-Spiel gegen Island bestreitet. Vier Tage später steht das Auswärtsspiel auf den Färöer an. Im September gab der Junge aus Uttigen bei Thun sein U21-Debüt.

Hast du gewusst, dass …

… mit Thun und St. Gallen die beiden Teams mit der geringsten Anzahl Pässen pro Spiel aufeinandertreffen? Bei den Ostschweizern sind es im Schnitt 266, bei Thun 314.

Aufgepasst auf

Michael Heule (24). Der Thuner Shootingstar auf der Linksverteidiger-Position trifft nun auf seinen Jugendklub, bei dem er ein Spiel bei den Profis bestritt. Als einstiger U21-Spieler des FCSG wurde er für den Sprung in die Super League als nicht tauglich bewertet. Er musste den Umweg über die Challenge League gehen. Deshalb dürfte er für das Duell in seiner Heimat bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

1. Dähler 5,0 (1 Bewertung)

2. Bertone 4,7 (6)

3. Montolio 4,5 (6)

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Görtler-Schock bei St. Gallen vor dem Top-Spiel. Mehr dazu im FCSG-Inside.

8 Spieltag

Sa., Luzern – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Thun, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Servette – Basel, 16.30 Uhr

So., Winterthur – Lugano, 16.30 Uhr