DE
FR
Abonnieren

Thun-Noten gegen YB
Ligadebütant mit Topleistung – Captain sieht schlecht aus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von Thun von der 2:4-Niederlage gegen YB.
Publiziert: 17:54 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/13
Endlich dürfen die Berner wieder jubeln.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Ganz stark zeigt sich Lucien Dähler bei seinen allerersten Einsatzminuten in dieser Saison. Erst taucht der Fribourger zweimal in aussichtsreicher Position vor dem YB-Tor auf. Dann liefert er eine Massflanke auf Meichtry zu dessen 2:2. Licht und Schatten gibts bei den beiden Stars, den Ex-YB-Cracks Marco Bürki und Leo Bertone, wobei vor allem Captain Bürki bei zwei Toren schlecht aussieht. Käit verliert den Zweikampf gegen Fassnacht beim vierten Berner Tor ohne eine Chance gehabt zu haben. Und Jan Bamert sieht gegen Chris Bedia bei dessen Game-winning-Goal sehr schlecht aus. Der zweite Oberländer mit einer Fünf ist der omnipräsente Nils Reichmuth.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Labeau ab 68., Imeri ab 68. Meichtry ab 68., Fehr ab 75., Gutbub ab 86., alle zu kurz für eine Bewertung

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Wie immer sind Spiele mit extrem unterschiedlichen Phasen brutal schwierig zu benoten. Die erste halbe Stunde von YB war unterirdisch. Die zweite schlecht. Und die dritte eine regelrechte Explosion mit den vier Toren. So sind die Noten eine Mischung aus all diesen Phasen. Klar, dass diejenigen am besten davonkommen, die nur die Phase drei erlebet haben. Wobei es Hadjam fertigbracht, neben einer Torbeteiligung doch wieder am Ursprung eines Gegentores zu sein. Überragend natürlich Chris Bedia mit einem zweiten Assist und zwei Toren. Auch Sergio Cordova kommt auf drei Torbeteiligungen. Christian Fassnacht auf zwei. Monteiro ist viel sichtbarer als der schwache Virginius in Halbzeit eins.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Monteiro ab 46., Hadjam ab 60., Bedia ab 60., Lauper ab 85. (zu kurz für eine Bewertung), Males ab 92. (zu kurz für eine Bewertung)

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Thun
        FC Thun