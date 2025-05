Auch wenn sich die Ligen hierzulande dem Ende zuneigen oder bereits durch sind, wartet der Mai mit diversen sportlichen Highlights auf. Nebst dem CL-Finale und der Eishockey-WM stehen die F1-Rennen in Imola und Monaco an. Und auch im Tennis und Radsport gehts zur Sache.

1/6 Die Eisgenossen stehen an der WM (09. - 25.05.) im Einsatz. Foto: freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Entscheidende Wochen in Europas Fussballligen

In den drei UEFA-Wettbewerben stehen die letzten Partien an, wobei die Höhepunkte natürlich die Finalspiele vom 21./28./31.05. bilden. Zudem liefern auch nationale Meisterschaften diverse Leckerbissen, darunter der Clásico zwischen Barça und Real (11.05.) oder das Schweizer Duell zwischen Leverkusen mit Granit Xhaka und Gregor Kobels BVB (11.05.). Eine Woche später reist (Meister?) Basel ins Wankdorf zu YB. Richtig heiss dürfte es in der Barrage werden, die am 27. und 30.05. ausgetragen wird. Bei den Frauen entscheidet sich die Super League im Final-Rückspiel vom 17.05.

Die Fussballhighlights im Mai 2025

Spiel Datum Uhrzeit Halbfinal-Rückspiele Champions League 06./07.05. 21:00 Halbfinal-Rückspiele Europa und Conference League 08.05. 21:00 Playoff-Final-Hinspiel Women's Super League 11.05. 15:00 Leverkusen-BVB 11.05. 15:30 Barça-Real 11.05. 16:15 Liverpool-Arsenal 11.05. 17:30 Playoff-Final-Rückspiel Women's Super League 17.05. 17:00 YB-Basel 18.05. 14:15 Europa League Finale 21.05. 21:00 Hinspiel Super-League-Barrage 27.05. 20:30 Conference League Finale 28.05. 21:00 Rückspiel Super-League-Barrage 30.05. 20:30 Champions League Finale 31.05. 21:00

Volle Schwingaction dank elf Kranzfesten

Zum Auftakt in die neue Schwingsaison wurde am 04. Mai an gleich drei Kantonalen geschwungen: in Zug, Thurgau und Solothurn. Eine Woche später folgen mit dem Genfer (10.05.) und Schwyzer Kantonalen (11.05.) in zwei weiteren Kantonen die ersten Kranzfeste 2025. Am 17. Mai findet in Urdorf das Zürcher Kantonale statt, ehe Schwingfans am 25. erneut die Qual der Wahl zwischen drei weiteren Kantonalen haben (St. Gallen, Luzern, Seeländisches). Den Monatsabschluss bilden die Baselstädtischen (29.05.) und das Mitelländische in Uetendorf (31.05.).

Die Schwinghighlights im Mai 2025

Schwingfest Datum Zuger Kantonalschwingfest 04.05. Solothurner Kantonalschwingfest 04.05. Thurgauer Kantonalschwingfest 04.05. Genfer Kantonalschwingfest 10.05. Schwyzer Kantonalschwingfest 11.05. Zürcher Kantonalschwingfest 17.05. St. Galler Kantonalschwingfest 25.05. Luzerner Kantonalschwingfest 25.05. Seeländisches Kantonalschwingfest 25.05. Baselstädtisches Kantonalschwingfest 29.05. Mittelländisches Kantonalschwingfest 31.05.

Eisgenossen an der WM, Handballer hoffen auf EM

Für Hockey-Fans gehts nach dem Ende der National-League-Saison auf internationaler Bühne weiter. Die Nati kämpft an der WM in Schweden und Dänemark um Edelmetall und trägt in der Vorrunde sieben Partien aus. Die Gruppengegner sind Dänemark, Kasachstan, Norwegen, Tschechien, Ungarn, USA und Deutschland. Zum Duell mit unseren Nachbarn kommts am 15. Mai um 16:20 Uhr (Zum Spielplan der Hockey-WM 2025).

Ebenfalls auf ein internationales Turnier gegen andere Nationen hofft derzeit die Handball-Nati der Männer. Dafür muss jedoch erst die Qualifikation überstanden werden, in dessen Rahmen man als Nächstes auf Deutschland (07.05.) und Österreich trifft (11.05.).

Zweiter Tennis-Grand-Slam und doppelte F1-Legenden

Das Tennis-Jahr wird traditionell Mitte Januar mit den Australian Open und damit gleich mit einem Grand Slam eröffnet. Im Stade Roland Garros findet ab dem 25. Mai der zweite Klassiker statt, davor dreschen die besten Spielerinnen und Spieler die Bälle beim Masters in Rom über das Netz. Das Turnier dauert vom 05. bis zum 18.05.

Nach Rennen auf drei verschiedenen Kontinenten stehen im F1-Kalender im Mai nicht nur die beiden ersten Rennen in Europa an, sondern gleich zwei absolute Legenden. Auf den GP von Miami vom 04.05. folgen Imola (18.05.) und Monaco (25.05.). Mit Startzeiten um 15:00 Uhr verkommen die Rennen zum perfekten Sonntagnachmittagsprogramm.

Erste grosse Rundfahrt verspricht Sprint-Action wie die Diamond League

Mit Mailand-San Remo oder Paris-Roubaix sind bereits einige Eintagesrennen Geschichte. Nach der Tour de Romandie steht mit dem Giro (ab 09.05.) die erste grosse Rundfahrt des Jahres an und verspricht dabei wie immer wahres Rad-Spektakel. Auch bei den Frauen geht mit der Vuelta Femenina ein Klassiker über die Bühne. Die Schlusssprints weisen dabei schon fast den Charakter eines anderen Sporthighlights auf: Diesen Monat gibts gleich zwei Diamond-League-Events, eins in Doha (16.05.) und eins in Rabat (25.05.). Auf heimischem Boden messen sich ab dem 29. Mai zudem die Springreiter beim CSIO in St. Gallen.

Weitere Highlights im Mai 2025

Event Datum Uhrzeit Vuelta Femenina ab 04.05. 12:51 Masters Rom ab 05.05. 10:00 Handball-EM-Quali gegen Deutschland 07.05. 19:00 Eishockey-WM ab 09.05. 12:20 / 16:20 / 20:20 Giro d'Italia (Männer) ab 09.05. 13:00 Handball-EM-Quali gegen Österreich 11.05. 18:00 Diamond League Doha 16.05. / F1-GP von Imola 18.05. 15:00 F1-GP von Monaco 25.05. 15:00 French Open 25.05. 12:00 Diamond League Rabat 25.05. 18:20 CSIO St. Gallen 29.05. 09:00