Mit dem GP von Miami bekommen F1-Fans dieses Wochenende mehr Action als sonst zu sehen. Nebst dem Rennen am Sonntag steigt am Samstag ein Sprintrennen. Zwei Wochen später gehts erstmals nach Europa. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) Sieger 2025 1 16.03. Australien, Melbourne 05:00 Uhr Lando Norris (Gb) 2 23.03. China, Shanghai 08:00 Uhr Oscar Piastri (Aus) 3 06.04. Japan, Suzuka 07:00 Uhr Max Verstappen (Ho) 4 13.04. Bahrain, Sakhir 17:00 Uhr Oscar Piastri (Aus) 5 20.04. Saudi-Arabien, Jeddah 19:00 Uhr Oscar Piastri (Aus) 6 04.05. Miami, Miami 22:00 Uhr

7 18.05. Emilia Romagna, Imola 15:00 Uhr

8 25.05. Monaco, Monte Carlo 15:00 Uhr

9 01.06. Spanien, Barcelona 15:00 Uhr

10 15.06. Kanada, Montreal 20:00 Uhr

11 29.06. Österreich, Spielberg 15:00 Uhr

12 06.07. Grossbritannien, Silverstone 16:00 Uhr

13 27.07. Belgien, Spa 15:00 Uhr

14 03.08. Ungarn, Hungaroring 15:00 Uhr

15 31.08. Niederlande, Zandvoort 15:00 Uhr

16 07.09. Italien, Monza 15:00 Uhr

17 21.09. Aserbaidschan, Baku 13:00 Uhr

18 05.10. Singapur, Singapur 14:00 Uhr

19 19.10. USA, Austin 21:00 Uhr

20 26.10. Mexiko, Mexiko-Stadt 21:00 Uhr

21 09.11. Brasilien, São Paulo 18:00 Uhr

22 22.11. Las Vegas, Las Vegas 05:00 Uhr

23 30.11. Katar, Lusail 17:00 Uhr

24 07.12. VAE, Abu Dhabi 14:00 Uhr



Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (04.08. - 31.08.) an.

Datum Sprintrennen von Uhrzeit (MEZ) Sieger 2025 22.03. China, Shanghai 04:00 Uhr Lewis Hamilton (Gb) 03.05. Miami, Miami 18:00 Uhr

26.07. Belgien, Spa 12:00 Uhr

18.10. USA, Austin 19:00 Uhr

08.11. Brasilien, São Paulo 19:30 Uhr

29.11. Katar, Lusail 15:00 Uhr



Startschuss zurück in Australien, zweite Saisonhälfte unverändert

Nach zuletzt vier Jahren in Bahrain startete die Formel-1-Saison 2025 wieder in Melbourne. Schweizer Rennsportfans mussten dafür besonders früh aufstehen, begann das Rennen doch um 05:00 Uhr morgens. Mit Ausnahme von Las Vegas, welches zur gleichen Zeit beginnt, rasen die F1-Piloten jedoch zu christlichen Zeiten über den Asphalt.

Die Route wurde auf die Saison 2025 hin leicht angepasst. Nach dem Start in Down Under geht es erst nach China und Japan, bevor der Formel-1-Zirkus für zwei Rennen ein erstes Mal im arabischen Raum Halt macht. Für die sechste Runde reisen die Teams wie bereits letztes Jahr nach Miami, ehe der Europa-Block mit neun Rennwochenenden (unterbrochen von Kanada in Runde 10) ansteht.

Gleich geblieben ist auch die Anzahl Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause im August. Bis zum 03.08. werden die Teams 14 GP gefahren sein und sich dabei zahlreiche Strassenschlachten geliefert haben. Der Fahrplan ab Runde 15 ist derselbe wie in der Vorsaison. Insgesamt umfasst die Formel-1-Saison 2025 Strecken in 21 Ländern auf fünf Kontinenten.