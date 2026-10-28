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Er spielte zu gut
Polizei nimmt Dreijährigem vom Fussballplatz raus

Der kleine Nevada Pierre glänzte am Samstag auf einem Fussballplatz in Florida. Doch plötzlich wird er vom Spiel ausgeschlossen. Seine Eltern sind empört, die Situation eskaliert, und die Polizei wird gerufen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Pascal WidmerVideoredaktor Sport
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