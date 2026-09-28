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Klare Meinung von Dzemaili
«Nati-Zukunft? Das muss der Verband mit Xhaka entscheiden»

Muss Granit Xhaka das Captainamt abgeben? Bei «FORZA!» diskutieren Blerim Dzemaili, Tobias Wedermann und Lucas Werder über die Konsequenzen des Falls – und darüber, ob man Privates und die Rolle als Nati-Captain trennen kann.
Publiziert: 28.09.2026 um 18:22 Uhr
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Aktualisiert: 28.09.2026 um vor 4 Minuten
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Tobias Wedermann und Lucas Werder
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