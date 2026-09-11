James Rodriguez kehrt nach 18 Jahren im Ausland in seine Heimat zurück: Der kolumbianische Superstar unterschreibt bis 2027 bei Atlético Nacional und sorgt damit für einen spektakulären Transfer in der Heimat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft James Rodríguez wechselt mit 35 Jahren zu Atlético Nacional in Medellín

Er unterschreibt bis Juni 2027, kommt ablösefrei nach Vereinslosigkeit

131 Länderspiele, 31 Tore, WM-Torschützenkönig 2014, 18 Klub-Meistertitel

Lynn Piubel Redaktorin Sport

James Rodriguez (35) ist zurück in seiner Heimat: Der kolumbianische Rekordnationalspieler unterschreibt mit sofortiger Wirkung bei Atlético Nacional. Nach 18 Jahren im Ausland wagt der Offensivspieler damit einen Neustart beim Rekordmeister aus Medellin.

Der Wechsel ist offiziell. Rodriguez erhält bei Atlético Nacional einen Vertrag bis 30. Juni 2027 und kommt ablösefrei. Zuletzt stand der Spielmacher beim MLS-Klub Minnesota United unter Vertrag, seit Juli war er vereinslos. Zuvor spielte er unter anderem für Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern München, Everton, Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano und Leon.

Sein Weg an die Weltspitze

Seinen Durchbruch hatte Rodriguez einst bei Envigado. 2008 wechselte er zu Banfield nach Argentinien, ehe er in Europa zum Weltstar aufstieg. Bei der WM 2014 in Brasilien wurde er mit sechs Treffern Torschützenkönig und wechselte danach für rund 75 Millionen Euro zu Real Madrid.

Für Kolumbien absolvierte Rodriguez bislang 131 Länderspiele und erzielte 31 Tore. Auch spielte er in fünf Spielen an der Weltmeisterschaft für Kolumbien. Atlético Nacional ist mit 18 Meistertiteln Kolumbiens Rekordmeister. Zudem gewann der Klub zweimal die Copa Libertadores.