Der walisische Fussballer Aaron Ramsey steht vor einem doppelten Verlust in Mexiko. Wegen der Suche nach seinem Hund endet sein Vertrag mit dem Club aus Mexiko-Stadt vorzeitig.

1/8 Der walisische Fussballstar Aaron Ramsey ist tief betroffen. Foto: MLS via Getty Images

Darum gehts Aaron Ramseys Hund in Mexiko verschwunden, Karriere-Neustart zum Albtraum geworden

Familie geht mittlerweile vom schlimmsten

Die Suche läuft mittlerweile seit mehreren Wochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Es sollte der Neustart seiner Karriere werden, doch für Aaron Ramsey (34) ist das Abenteuer in Mexiko zum Albtraum geworden. Der walisische Nationalspieler, der im Sommer als Königstransfer zu den UNAM Pumas wechselte, steht plötzlich ohne Verein da − und seit kurzem auch ohne seine geliebte Hündin. Halo, so heisst der Vierbeiner, wird seit mehreren Wochen vermisst.

Auf einer Hunde-Ranch verschwunden

Der zehn Jahre alte Beagle war für die Familie Ramsey weit mehr als nur ein Haustier. Gemeinsam mit Ehefrau Colleen hatte er die Fellnase bei einer Hunde-Ranch im beliebten Ferienort San Miguel de Allende (Mex) abgegeben.

Als das Paar sie wieder abholen wollte, war Halo spurlos verschwunden. «Unsere Herzen sind gebrochen», schrieb Ramsey auf Instagram zu einem Foto, das ihn innig mit seinem Vierbeiner zeigt. «Was würde ich dafür geben, dich noch einmal im Arm zu halten.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Ramseys gehen von einer Entführung aus

Verzweifelt startete der Mittelfeldspieler eine Suchaktion in den sozialen Medien. Über ein Dutzend Posts veröffentlichte er und setzte für den Finder zunächst eine Belohnung von rund 8500 Franken aus. Später verdoppelte er die Summe. Trotzdem fehlte bei der Suche, die mittlerweile seit mehr als drei Wochen läuft, jede Spur.

Bei den Ramseys liegt der Verdacht nahe, dass Halo entführt wurde. Ramseys Ehefrau Colleen erklärte auf Instagram, dass die Überwachungskameras auf der Ranch im Zeitraum, in dem die Hündin verschwand, plötzlich nicht mehr aufgezeichnet hätten. «Ich weigere mich, zu glauben, dass Halo einfach verschwunden ist», erklärte sie.

«Wir gehen davon aus, dass Halo tot ist»

Inzwischen rechnen die Ramseys mit dem Schlimmsten. In seinem jüngsten Instagram-Beitrag erklärte der 86-fache Nationalspieler, dass er davon ausgehe, dass Halo gestorben ist. Dennoch will er nicht aufgeben: «Wir werden weitersuchen», schreibt er kämpferisch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Mexiko-Kapitel des einstigen Premier-League-Stars ist damit wohl trotzdem beendet. Wie unter anderem ESPN berichtet, haben sich Ramsey und der Club aus Mexiko-Stadt auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Offiziell soll die Trennung erst nach Saisonende bestätigt werden. Schon zuvor hatte der Ex-Arsenal- und Juve-Star mit Sondergenehmigung im Training gefehlt, da er laut «El Universal» nicht imstande war, Fussball zu spielen.