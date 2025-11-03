DE
Yakin adelt Mittelfeldmotor Freuler an PK
1:24
Mr. Zuverlässig in Person:Yakin adelt Mittelfeldmotor Freuler an PK

Hiobsbotschaft für Yakin
Nati-Star muss unters Messer und fehlt verletzt in WM-Quali

Remo Freuler hat sich das Schlüsselbein gebrochen und fällt für die WM-Quali-Spiele gegen Schweden und den Kosovo aus. Auch Ersatz Denis Zakaria steht nicht zur Verfügung. Trainer Murat Yakin muss improvisieren.
Publiziert: 12:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Hiobsbotschaft für Remo Freuler: Beim 3:1-Sieg von Bologna gegen Parma musste er in der 78. Minute verletzt vom Platz.
Tobias WedermannFussballchef

Das ist eine Hiobsbotschaft für die Schweizer Nationalmannschaft und Trainer Murat Yakin: Remo Freuler hat sich laut Blick-Informationen beim Bologna-Sieg gegen Parma vom Sonntag das Schlüsselbein gebrochen und muss zu Beginn dieser Woche operiert werden. Somit wird der 33-jährige Bologna-Captain nicht nur bei seinem Klub für wichtige Europa-League- und Liga-Spiele ausfallen, sondern auch für die finalen WM-Quali-Spiele der Schweiz gegen Schweden und den Kosovo.

Eigentlich ist Freuler der absolute Mister Zuverlässigkeit, die bisherigen Spiele, die er für die Schweiz ausgefallen ist, konnte man an einer Hand abzählen. «Ich kann mich nicht erinnern, dass Remo jemals eine schlechte Partie gezeigt hat oder abgefallen ist. Mich fasziniert auch seine strategische Art im Spiel, wie er defensiv sowie offensiv arbeitet und auch Tore erzielt in wichtigen Momenten», schwärmte Yakin im Oktober über seinen Schützling (siehe Video oben).

Auch ein möglicher Freuler-Ersatz fehlt

Auf diesen muss Yakin nun verzichten, Captain Granit Xhaka verliert somit seinen Partner im Herz der Mannschaft. Und damit nicht genug: Auch der prädestinierte Freuler-Ersatz Denis Zakaria wird dem Nati-Trainer ziemlich sicher nicht zur Verfügung stehen. Der Monaco-Captain ist seit September verletzt, bei seinem Klub hofft man darauf, die Länderspiele für die Reha nutzen zu können.

Der Nati-Trainer wird sich also etwas ausdenken müssen, wer neben Leader Xhaka im Mittelfeld auflaufen wird. Ob es gar Ardon Jashari sein könnte? Nach seinem Wadenbeinbruch ist der Milan-Profi am Sonntag erstmals wieder im Aufgebot gestanden. Die Nati könnte aber noch zu früh kommen. Am Mittwoch wird er sein Aufgebot für die letzten beiden Quali-Spiele bekanntgeben. 

