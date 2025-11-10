DE
FR
Abonnieren

Neuer Sonderfonds
Die Fifa unterstützt Fussballer mit Lohnausfall

Spielern, die wegen finanzieller Probleme ihrer Arbeitgeber auf Lohnzahlung verzichten müssen, sollen zukünftig von einem Fifa-Fonds unterstützt werden.
Publiziert: 13:29 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Fifa greift Profis mit Lohnausfall mit einem Fonds unter die Arme.
Foto: TIL BUERGY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Fifa will von ausbleibenden Gehaltszahlungen betroffenen Fussballprofis künftig mit einem Sonderfonds helfen. Für die Jahre 2026 bis 2029 stellt der Weltverband 20 Millionen Dollar zur Verfügung.

Die Einzelheiten für die neue Geldquelle wollen die Zuständigen der Fifa in enger Abstimmung mit Spielergewerkschaften festlegen. Einspringen soll der Fonds, wenn Spieler wegen finanziellen Problemen ihrer Arbeitgeber auf ihren Lohn verzichten müssen.

Mehr Fussball
VAR sorgt in der Bundesliga für viel Ärger
«Da hat einer Lack gesoffen»
VAR sorgt in der Bundesliga für viel Ärger
Der FCSG spielt ganz bewusst mit dem Risiko
Mit Video
Spektakel im Kybunpark
Der FCSG spielt ganz bewusst mit dem Risiko
Nati-Trio gewinnt Bundesliga-Spitzenspiel
Beney mit ManCity neuer Leader
Nati-Trio gewinnt Bundesliga-Spitzenspiel
Lugano-Goalie Saipi stopft Kritikern den Mund
Mit Video
«War keine einfache Zeit»
Lugano-Goalie Saipi stopft Kritikern den Mund

Bei einem Treffen in Rabat in Marokko, an dem auch 30 Spielergewerkschaften von fünf Kontinenten teilnahmen, ging es zudem um Massnahmen zur Verbesserung von Spielerwohl und Arbeitsbedingungen. In diesem Zusammenhang sollen Mindeststandards gelten.

So wurde unter anderem bestätigt, dass mindestens 72 Stunden Regenerationszeit zwischen zwei Spielen sowie mindestens 21 Tage Pause zwischen zwei Saisons liegen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens beschlossen überdies die künftige Mitwirkung von Spielergewerkschaftsvertretern in Fifa-Ausschüssen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen