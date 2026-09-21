Eine Rückkehr nach Zürich lehnte André Breitenreiter im Oktober 2025 ab. Nun hat der FCZ-Meisterheld einen neuen Verein gefunden.

Carlo Steiner Redaktor Sport

André Breitenreiter (52) hat einen neuen Klub. Der FCZ-Meistertrainer von 2022 übernimmt per sofort den deutschen Drittligisten Hansa Rostock.

Die Ostdeutschen trennten sich Mitte September nach knapp zwei Jahren von Daniel Brinkmann (40), der die Ostdeutschen in den letzten zwei Saisons auf Platz fünf führte.

Nach nur fünf Spielen kam es zur Entlassung, was angesichts der Ausbeute von acht Punkten für viele überraschend kam.

Wurde nach FCZ-Abgang nirgends glücklich

Breitenreiter verliess den FCZ nach dem Meistertitel in Richtung Hoffenheim. Bei den Kraichgauern war dann aber bereits im Februar 2023 nach 22 Spielen an der Seitenlinie wieder Schluss.

Auch das Engagement bei Huddersfield direkt im Anschluss endete nach dem Abstieg in die Drittklassigkeit nach nur 13 Partien. Ebenso wenige Auftritte hatte Breitenreiter mit Hannover 96, das er von Dezember 2024 bis kurz vor Saisonende betreute.

Rückkehr nach Zürich scheiterte

In der Zwischenzeit bemühte sich der FC Zürich – damals noch unter Ex-Sportchef Milos Malenovic (41) – nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag (54) im Oktober 2025 intensiv um eine Rückkehr des Meistermachers. Dieser erteilte den Zürchern aber eine Absage.

Das Ziel in seinem neuen Job beim letzten DDR-Meister der Geschichte (1991) ist klar: die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach drei Spielzeiten Abwesenheit. Nach sieben Runden trennen Rostock auf Platz sechs nur drei Zähler von den direkten Aufstiegsrängen.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen