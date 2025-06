Julian Nagelsmann sollte die deutsche Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur führen. Doch nach dem 1:2 gegen Portugal im Nations-League-Halbfinal herrscht erneut Ernüchterung. Statt Aufbruchstimmung machen sich wieder Zweifel breit.

Als Julian Nagelsmann (36) im Herbst 2023 die Nationalmannschaft übernahm, wurde er vielerorts als der grosse Hoffnungsträger gefeiert. Jung, modern, taktisch versiert – endlich ein Coach, der die angeschlagene DFB-Elf wieder auf Kurs bringt.

Und jetzt? Nach dem Halbfinal-Aus in der Nations League macht sich erneut Katerstimmung breit. Die 1:2-Niederlage gegen Portugal im eigenen Stadion ist nicht nur ein sportlicher Rückschlag. Sie steht sinnbildlich für einen grösseren Trend: Die erhoffte Aufbruchstimmung bleibt aus, die grosse Wende will nicht gelingen.

Klar, es ist «nur» die Nations League. Aber das Problem ist grösser.

Bei unseren Nachbarn träumte man vom FC-Bayern-Finale in der Champions League – gescheitert. Dann vom Nations-League-Titel in München – wieder gescheitert. Letzten Sommer vom Erfolg an der Heim-EM – ebenfalls gescheitert. Im Land der «Turniermannschaft» wächst darum eher die Skepsis als der Optimismus.

Michael Ballack (47) brachte es nach dem Spiel bei «DAZN» knallhart auf den Punkt: «Es war fahrig. Dann gehen wir in Führung, aber danach kommt nichts mehr. Keine Fitness, keine Qualität. Die Wechsel haben uns eher geschwächt. Das war keine europäische Top-Klasse.»

Klare Worte

Auch die Spieler legen den Finger in die Wunde. Joshua Kimmich (29) im ZDF: «Absolut verdiente Niederlage. Nach dem 1:0 kam quasi gar nichts mehr.» Und Leon Goretzka (29) rätselt selber in der Mixed Zone nach dem Spiel: «Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass du so ein Spiel noch verlierst – zu Hause.»

Die schonungslose Analyse liefert erneut Ballack: «Auf der linken Seite sind wir nur Durchschnitt – wenn überhaupt. Und defensiv fehlen uns die Säulen. Wir können froh sein, dass es nicht höher ausgefallen ist.»

Es scheint, als sei von der Anfangseuphorie unter Nagelsmann wenig geblieben.

