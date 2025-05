1/4 Ausnahme von Gianni Infantino für die grossen Teams. Foto: imago/Xinhua

Die Fifa wird vom 1. bis 10. Juni ein spezielles Transferfenster öffnen. Dies soll den 32 Mannschaften, die an der Klub-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 13. Juli in den USA) teilnehmen, die Möglichkeit geben, während des Wettbewerbs neue Spieler einzusetzen.

Die Verbände der Länder, die bei dieser WM durch einen Verein vertreten sind, haben das Recht, «eine aussergewöhnliche Transferperiode vom 1. bis zum 10. Juni zu eröffnen, damit ihre angeschlossenen Vereine die Möglichkeit haben, ihre neuen Spieler zu registrieren und sie im Wettbewerb aufzustellen», erklärt der Weltverband in einer Mitteilung.

Uefa gibt Plan für EM-Quali 2028 bekannt

Die vier Gastgeberländer der Fussball-EM 2028 sind nicht automatisch für das Turnier qualifiziert. England, Wales, Schottland und Irland müssen die Qualifikation bestreiten, mindestens zwei sind bei der Endrunde jedoch fix dabei. Dies entschied das Exekutivkomitee der UEFA am Mittwoch in Bilbao.

Die EM soll vom 9. Juni bis 9. Juli 2028 in neun Stadien stattfinden. Sechs davon stehen in England, dazu sind Glasgow, Cardiff und Dublin vertreten. In der Qualifikation werden zwölf Gruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften gebildet, die Gastgeber werden in verschiedene Staffeln gelost.

Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Gruppenzweiten bekommen ein Ticket für die EURO. Zwei der 24 Plätze sind für die beiden bestplatzierten Ausrichter reserviert, die sich nicht sportlich für das Endrundenturnier qualifizieren.