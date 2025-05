Der portugiesisches Erstligist CD Santa Clara hat sich dank Platz 5 in der Meisterschaft für die Conference League qualifiziert. Für den Inselklub von den Azoren bedeutet dies vor allem eines: lange Reisewege.

1/5 Jubel bei Santa Clara über eine erfolgreiche Saison. Foto: Getty Images

Darum gehts CD Santa Clara qualifiziert sich nach Wiederaufstieg für die Conference League

Möglicher Rekord für längste Auswärtsreise in europäischen Pokalwettbewerben winkt

Potenzielle Reise nach Almaty würde 8107 Kilometer und 16 Stunden dauern

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Grosser Jubel beim portugiesischen Verein CD Santa Clara am vergangenen Wochenende. Ein Jahr nach der erfolgreichen Rückkehr in die oberste Spielklasse sichert sich der Klub von den Azoren, einer Inselgruppe rund 1400 Kilometer vor der Küste Portugals inmitten des Atlantiks, die Teilnahme an der Conference League.

Bereits 2021 schaffte der Inselklub dieses Kunststück, blieb in der letzten Quali-Runde vor der Gruppenphase aber an Partizan Belgrad hängen. Zuvor traf man auf NK Olimpija aus Ljubljana sowie FC Shkupi aus Skopje. Damit verpasste Santa Clara damals nicht nur die europäische Gruppenphase, sondern auch den möglichen Rekord für die längste Auswärtsreise in der Geschichte der europäischen Pokalwettbewerbe. Der Ausflug nach Nordmazedonien war mit rund 3995 Kilometer der weiteste.

Den aktuellen Rekord hält Sporting Lissabon, das 2015 und 2018 auf FK Astana traf und jeweils eine rund 6165 Kilometer lange Flugreise hinter sich brachte. Würde Santa Clara kommende Saison ebenfalls auf die Kasachen treffen, würde der Rekord auf 7277 Kilometer steigen. Noch weiter wäre die Reise bei einem Duell mit Kairat Almaty.

Übrigens: 2021 durfte der FC Basel die Reise in die kasachische Stadt nahe der Grenze zu China ebenfalls zurücklegen. Die Basler hatten damals reichlich Lospech und legten in der damaligen Gruppenphase über 20'000 Reisekilometer nach Almaty, Baku und Nikosia zurück. 5253 Kilometer gingen allein für die Reise vom Rheinknie nach Almaty drauf – von den Azoren aus wären es gar 8107 Kilometer. Geschätzte Flugzeit laut Google Maps: über 16 Stunden.