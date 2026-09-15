Jürgen Klopp hat als deutscher Nationaltrainer offenbar eine erste wichtige Personalentscheidung getroffen: Marc-André ter Stegen wird zur neuen Nummer 1 im DFB-Tor. Gar nicht mehr aufgeboten wird dagegen Oliver Baumann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp nominiert Mega-Kader für Nations-League mit bis zu 40 Spielern

Marc-André ter Stegen wird Deutschlands neue Nummer 1 im Tor

Vier Spiele in elf Tagen: Belastung soll besser gesteuert werden

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie sich Oliver Baumann aktuell wohl fühlen muss? Noch im Frühling galt der 36-Jährige im Hinblick auf die WM in Nordamerika als Nummer 1 im deutschen Tor. Dann folgte jedoch das plötzliche das Comeback von Manuel Neuer (40) – und nun wird er für die anstehenden vier Nations-League-Spiele der DFB-Elf nicht einmal aufgeboten, wie mehrere deutsche Medien, unter ihnen die «Bild», am Dienstag berichten.

Die neue Nummer 1 soll demnach Marc-André ter Stegen (34) werden. Der Keeper von Ajax Amsterdam gilt schon lange als designierter Neuer-Nachfolger, schlug sich in letzter Zeit aber immer wieder mit Verletzungen herum. Seinen bislang letzten von 44 Einsätzen im DFB-Dress bestritt er im Juni 2025.

Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) springt ter Stegen in der deutschen Torhüter-Hierarchie nun wieder ganz nach oben. Damit verdrängt er andere aussichtsreiche Kandidaten wie Bayerns Jonas Urbig (23) und Alexander Nübel (29, Besiktas) zumindest vorerst.

Klopp plant offenbar mit Mega-Kader

Gleichzeitig ist wahrscheinlich, dass für die Nations-League-Partien im September und Oktober noch ein vierter Torhüter aufgeboten wird – Klopps erstes DFB-Kader soll deutlich mehr als die vorgeschriebenen 23 Spieler umfassen. Die Rede ist von bis zu 40 Akteuren, weshalb sich zahlreiche Profis Hoffnungen auf ein Aufgebot machen dürfen.

Der Grund dafür: Angesichts des dichten Zeitplans mit vier Partien innerhalb von elf Tagen soll die Belastung der Spieler besser gesteuert werden können. Zudem könnte Klopp mehr Spieler einsetzen und testen. Die Uefa erlaubt eine solche Vorgehensweise: Pro Spiel muss eine Liste mit 23 Namen angegeben werden, wobei diese Auswahl aber bei jeder Partie anders aussehen kann.

Sein erstes DFB-Kader wird Klopp am kommenden Donnerstag bekanntgeben – exakt eine Woche, bevor er zum Auftakt der Gruppe A2, zu der auch Serbien und Griechenland gehören, in Amsterdam gegen Holland seinen Einstand als Nationaltrainer geben wird.