Die erste Länderspielpause der Saison wird am Donnerstagabend mit dem Auftakt in die neue Nations League lanciert. Anders als in früheren Jahren bestreitet die Nati gleich vier Spiele in Serie. Dabei gehts um die Rückkehr in Liga A – und evtl. um die EM-Quali 2028.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neue Nations-League-Saison startet mit vier Spielen in elf Tagen

Nati trifft auf Schottland, Slowenien und Nordmazedonien

Gruppensieg bringt nebst Aufstieg in Liga A auch Sicherheit für EM-Quali

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Etwas mehr als zwei Monate nach dem WM-Final versammeln sich die besten Spieler des Landes zwecks Nations League wieder im Kreise der Nationalmannschaft. Und die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs wartet dieses Jahr mit einer terminlichen Änderung auf. So bestreiten die Nationen die sechs Gruppenspiele nicht mehr wie früher in drei, sondern neu nur noch in zwei Blöcken. Der erste, längere hat bereits begonnen und umfasst für die Nati vier Spiele innert elf Tagen.

Yakin will « aufsteigen und Platz im Topf 2 für EM-Quali sichern»

So erfolgreich die WM mit dem Viertelfinaleinzug auch war: In der Nations League ist man nur zweitklassig. 2024/25 standen am Ende der Gruppenphase null Siege, der letzte Rang und der Abstieg in Liga B fest. Nun startet die Mission Wiederaufstieg.

«Wir wollen aufsteigen und auch den Platz im Topf 2 für die EM-Quali sichern», liess Murat Yakin letzte Woche bei der Präsentation seines Aufgebots verlauten. Um das anvisierte Ziel direkt zu erreichen, muss die Nati ihre Gruppe mit Schottland, Slowenien und Nordmazedonien gewinnen. Wird sie Zweite, gehts über die Playoffs gegen einen Gruppendritten aus der Liga A.

Datum Event Ort 26. September, 20.45 Uhr Nordmazedonien – Schweiz Skopje 29. September, 20.45 Uhr Schottland – Schweiz Glasgow 3. Oktober, 20.45 Uhr Schweiz – Slowenien Luzern 6. Oktober, 20.45 Uhr Schweiz – Nordmazedonien Luzern 13. November, 20.45 Uhr Slowenien – Schweiz Ljubljana 16. November, 20.45 Uhr Schweiz – Schottland St. Gallen 6. Dezember (Uhrzeit noch unbekannt) Auslosung EM-Qualigruppen Belfast

Gruppensieg auch für EM-Quali 2028 wichtig

Die Nati tut gut daran, den Wiederaufstieg auf direktem Wege sicherzustellen. Nur dann nämlich hätte man ein Sicherheitsnetz, sollte die EM-Quali schiefgehen. Diese findet ab März 2027 mit zwölf Gruppen statt, wobei die Sieger und acht besten Zweiten direkt ans Turnier fahren. Noch sind die Lostöpfe dafür nicht bekannt. Doch weil die Nati in der Nations League nur in Liga B antritt, ist Topf 1 unerreichbar. Somit erhält man sicher eine der ganz grossen Nationen in die eigene EM-Qualigruppe. Ein Ausrutscher, und plötzlich wäre gar Platz 2 in Gefahr.

Und genau da könnte sich der Gruppensieg in der nun beginnenden Nations-League-Kampagne bezahlt machen. Denn gelingt die direkte EM-Qualifikation nicht, bleibt ein letzter Umweg über deren Playoffs. Dort spielen jene Länder, die in der Quali zu den vier schlechtesten Gruppenzweiten zählen und die bestplatzierten, nicht qualifizierten Gruppensieger der Nations League 2026/27. Also auch die aus Liga B, da sich Liga-A-Sieger erfahrungsgemäss ohnehin über die Quali ihr EM-Ticket sichern.

Knüpft die Nati an die guten Leistungen an der WM an, sollte ein Gruppensieg drinliegen. Und die Nations-League-Schmach von vor zwei Jahren bald vergessen sein.