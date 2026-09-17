Yakin nominiert Neulinge – und äussert sich zum Fall Okafor

In den kommenden Wochen stehen für die Schweiz gleich vier Nations-League-Partien an – es geht um den Wiederaufstieg in die höchste Liga. Nati-Trainer Murat Yakin bietet mit Sascha Britschgi und Winsley Boteli zwei Debütanten auf.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

25 Spieler umfasst der Kader, den Nati-Trainer Murat Yakin für die vier Nations-League-Partien gegen Nordmazedonien (zweimal), Schottland und Slowenien Ende September und Anfang Oktober aufgeboten hat. Mit dabei sind auch zwei Neulinge: Parma-Verteidiger Sascha Britschgi (20) ist ebenfalls erstmals mit dabei wie Sion-Shootingstar Winsley Boteli (20).

«Das Momentum ist auf seiner Seite – er trifft beinahe von überall das Tor. Genau solche Spieler braucht es, die auch das Frische reinbringen», sagt Yakin über Boteli, der auch für den Kongo auflaufen könnte. Er habe sich aber klar zur Schweiz bekannt, was ihn sehr freue: «Solche Spieler haben eine Chance verdient.»

Weniger erfolgreich waren die Nati-Verantwortlichen beim Buhlen um Alessandro Romano (20), der sich für Italien entschieden hat. Aus Yakins Sicht hat man da alles probiert, letztendlich sei es aber ein «Herzensentscheid» des Cagliari-Söldners gewesen – da könnte man nicht viel machen. Ein grosses Problem sieht er darin aber nicht: «Wo wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen, ist im zentralen Mittelfeld. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.»

Das soll auch auf den Aussenverteidigerpositionen – in der Ära Yakin so etwas wie ein Problemkind – bald der Fall sein. Mit Zachary Athekame und Britschgi sind auf beiden Seiten zwei vielversprechende Youngsters dabei, die den zurückgetretenen Silvan Widmer und Ricardo Rodriguez irgendwann ersetzen könnten. «Es ist erfreulich, dass wir auf ihren Positionen nun zwei junge Spieler haben, die wir weiterentwickeln können», so Yakin.