Yakin nominiert Neulinge – und äussert sich zum Fall Okafor

25 Spieler umfasst der Kader, den Nati-Trainer Murat Yakin für die vier Nations-League-Partien gegen Nordmazedonien (zweimal), Schottland und Slowenien Ende September und Anfang Oktober aufgeboten hat. Mit dabei sind auch zwei Neulinge: Parma-Verteidiger Sascha Britschgi (20) ist ebenfalls erstmals mit dabei wie Sion-Shootingstar Winsley Boteli (20).
«Das Momentum ist auf seiner Seite – er trifft beinahe von überall das Tor. Genau solche Spieler braucht es, die auch das Frische reinbringen», sagt Yakin über Boteli, der auch für den Kongo auflaufen könnte. Er habe sich aber klar zur Schweiz bekannt, was ihn sehr freue: «Solche Spieler haben eine Chance verdient.»
Weniger erfolgreich waren die Nati-Verantwortlichen beim Buhlen um Alessandro Romano (20), der sich für Italien entschieden hat. Aus Yakins Sicht hat man da alles probiert, letztendlich sei es aber ein «Herzensentscheid» des Cagliari-Söldners gewesen – da könnte man nicht viel machen. Ein grosses Problem sieht er darin aber nicht: «Wo wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen, ist im zentralen Mittelfeld. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.»
Das soll auch auf den Aussenverteidigerpositionen – in der Ära Yakin so etwas wie ein Problemkind – bald der Fall sein. Mit Zachary Athekame und Britschgi sind auf beiden Seiten zwei vielversprechende Youngsters dabei, die den zurückgetretenen Silvan Widmer und Ricardo Rodriguez irgendwann ersetzen könnten. «Es ist erfreulich, dass wir auf ihren Positionen nun zwei junge Spieler haben, die wir weiterentwickeln können», so Yakin.
Yakin über die Vorwürfe von Noah Okafor
«Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, wenn ein Spieler sich über seine Leistungen äussert und sich ins Team integriert. Ich war mit seinen defensiven Leistungen nicht zufrieden. Ich habe genug Konkurrenz, genug gute Spieler auf dem Platz. Ich bin immer offen für Anliegen, aber ein Gang über die Öffentlichkeit hat bei mir noch nie positive Auswirkungen gehabt. Im März hat er nicht gespielt, da er verletzt war. Auch vor der WM ist er verletzt gewesen. Ich weiss nicht, welche Abmachungen da vorlagen. Ich kann nicht einschätzen, welche Erinnerungen er noch hatte. Für mich zählt die Leistung auf dem Platz, alles andere ist unwichtig für mich.»
Die Pressekonferenz ist beendet
Die anwesenden Journalisten haben keine Fragen mehr, weshalb Pressesprecher Arnold die PK beendet. Wir danken für das Interesse und wünschen noch einen schönen Tag.
Yakin über Joël Monteiro
«Wir halten sehr viel von Joël. Wir haben da sehr viel Konkurrenz – aber er ist auf Pikett und könnte nachnominiert werden. Den Rhythmus im Ausland muss er noch finden. Aber er ist auf einem guten Weg.»
Yakin über den Nationenwechsel von Avduallahu und Romano
«Wo wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen, ist im zentralen Mittelfeld. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir wollen mit Spielern arbeiten, die sich zu 100 Prozent zu uns bekennen. Das sehen wir bei Denis Zakaria, der auch auf der rechten Seite spielen kann.»
Yakin über die offensive Zukunft der Nati
«Wir haben gute Jungs, die auch noch besser werden können. Es ist schön für einen Trainer, solche Spielertypen zu haben. Da kann man ihnen viel auf den Weg mitgeben. Die Spieler sind für die Zukunft bereit.»
Yakin über das Trainingslager in Belek
«Eigentlich freue ich mich auf alles. Da sind die Trainingsplätze in einem Top-Zustand. Wir werden die Ruhe haben, um uns auch die Nations League fokussiern zu können. Es ist einmal etwas Neues und kenne es von anderen Klubs, die auch schon Trainingslager dort bestritten haben. Es gibt alles, was wir wünschen.»
Yakin über die Wechselgerüchte um Xhaka
«Mit Granit habe ich einen intensiven Austauch und das Bedürfnis, Dinge auch zu besprechen. Chelsea war ein Thema, da hat er auch mich gefragt. Dass er sich für Sunderland entschieden hat, macht sicher Sinn, wenn man schaut, was er sich da aufgebaut hat.»
Yakin über Michael Heule
«Er hat ein interessantes Profil, sein Einsatz und Wille ist überragend. Er muss international seinen Rhyhtmus annehmen, da spielt er regelmässig. Wenn Miro oder Ricci ausgefallen wären, wäre er schon vor der WM ein Thema gewesen. Wir haben jetzt die beiden Jungen aus der Serie A aufgeboten, aber ein Heule ist immer ein Thema und deshalb auch auf der Pikett-Liste.»
Yakin über das eingespielte Duo Freuler/Xhaka
«Es geht nicht darum, wie alt sie sind. Wichtig ist, dass sie fit sind und die Kombination im Team stimmt. Wenn ein Spieler dahinter drängt, ist es immer eine Frage der Zeit, bis er die Chance bekommt. Das Duo ist eingespielt, da braucht es schon etwas mehr, um sich in die Mannschaft reinzubringen. Wir haben vier Spiele in kurzer Zeit, weshalb auch der eine oder andere Spieler eine Chance bekommen soll. Das werden wir im Training sehen.»
Yakin über Botelis Rolle
«Eine Rolle spielt, wie er sich in den nächsten Wochen in den Trainings zeigt. Wir haben sein Profil angesehen, aber er muss sich auch etwas an unser System anpassen. Es braucht auch eine gewisse Flexibilität im Spiel. Wir werden schauen, wo wir ihn sehen – aber das ist ein kleines Detail, das auch auf den Gegner angepasst ist.»
Yakin über die Vorbereitung in der Türkei
«Priorität hat immer die Schweiz, aber wir kennen die Probleme bei Hotels und Trainingsmöglichkeiten, gerade im Herbst. Wir haben die Gelegenheit mit dem Spiel in Nordmazedonien genutzt, um einen Ort zu finden, wo die Trainingsbedingungen optimal sind – da hat es super gepasst mit der Türkei.»