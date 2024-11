1/5 Seit Montag sind die Nati-Stars um Granit Xhaka wieder beisammen. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Schweiz gegen Serbien: Letzte Chance in der Nations League

Spannende Duelle: Frankreich-Israel, Italien-Frankreich, England-Griechenland

Nicolas Horni Sportredaktor

Am Montag sind die Nati-Stars im Zürcher Luxushotel Dolder eingerückt, am Freitag gilts im Letzigrund dann ernst. Denn dann trifft die Schweiz auf Serbien (20.45 Uhr live) und bekommt dort die letzte Chance auf einen Verbleib in der A-Liga der Nations League. Doch auch bei anderen Nationen wirds richtig ernst – ein Überblick.

Wer steht vor dem Abstieg?

Auf den Abstiegsplätzen der A-Liga der Nations League stehen derzeit Schottland, Israel, Bosnien und Herzegowina und die Schweiz. Alle diese Teams sind diese Woche auf einen Sieg angewiesen. Aber auch Polen, Belgien, Ungarn und Serbien müssen zittern. Denn entweder werden sie von den obgenannten Teams noch eingeholt oder müssen zumindest in die Auf- und Abstiegs-Play-Off gegen die Zweitplatzierten der Liga B. Fix abgestiegen ist in der Liga A noch kein Team.

Wer holt die Leader noch ein?

Kein einziges Team brachte es in dieser Kampagne bisher hin, alle Spiele zu gewinnen. Und doch gibt es teils klare Favoriten auf den Gruppensieg. In der Gruppe der Nati sind das die Spanier und in der Gruppe A3 die Deutschen. Knapper wirds hingegen in der Gruppe A1, wo Kroatien noch den Portugiesen den Gruppensieg abluchsen will. Klar ist schon jetzt: Gruppenerste und Gruppenzweite ziehen in die Viertelfinals ein. Diese Partien werden im kommenden März mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Wer steht vor dem Aufstieg?

Beste Chancen auf einen Aufstieg in die höchste Liga haben derzeit die Griechen, die in der Liga mit drei Punkten vor England stehen. Daneben führen die Norweger, Türken und Tschechen ihre Gruppen an – dies jeweils nur ganz knapp.

Welches sind die heissesten Spiele?

Aus Schweizer Sicht ist dies natürlich das brisante Duell der Nati mit Serbien vom Freitag. Aus neutraler Sicht wird zudem der Donnerstag spannend: So müssen die Belgier um 20.45 Uhr einen Sieg einfahren, um vom Abstiegsplatz wegzukommen – die Italiener hingegen wollen den Gruppensieg eintüten. Zeitgleich kommts in Paris zur brisanten Affiche zwischen Frankreich und Israel – auch aus politischen Gründen. Dort erwarten die Behörden aufgrund des Israel-Palästina-Konflikts Ausschreitungen. Spannend wird es zudem in Athen. Dort wollen die Three Lions – noch ohne Thomas Tuchel – den Griechen den Aufstieg in die Beletage noch versauen.

Ab Sonntagabend duellieren sich etwa England und Irland, Israel und Belgien, Italien und Frankreich, Kroatien und Portugal oder natürlich die Spanier und die Schweiz. Wie spannend diese Spiele letztlich werden, ist jedoch hauptsächlich vom Ausgang der Partien vom Donnerstag, Freitag und Samstag abhängig.

Welche Stars fehlen?

Viele! Schon allein Nati-Coach Murat Yakin ist mit seinem Lazarett zu bemitleiden, muss vor allem in der Defensive viele Ausfälle kompensieren. Aber auch andere Nationen haben viele Verletzte zu beklagen. So fehlen bei England acht Spieler, darunter etwa die Stammkräfte Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer, Declan Rice, Jack Grealish oder Bukayo Saka.

Die Spanier müssen auf Ballon-d’Or-Gewinner Rodri oder Supertalent Lamine Yamal verzichten. Bei den Franzosen fehlt Superstar Kylian Mbappé aus unbekannten Gründen, bei Polen hat etwa Robert Lewandowski abgesagt. Deutlich bessere Stimmung als noch beim letzten Zusammenzug herrscht bei Julian Nagelsmann. Bei ihm musste nur Deniz Undav absagen.

