1/30 Im Luxushotel Dolder besammeln sich am Montagmittag die Nati-Stars. Foto: TOTO MARTI

Tobias Wedermann Fussballchef

Dienstautos für die Nati-Stars?

Die Autoparade mit den luxuriösen Fahrzeugen der Nationalspieler gehört längst der Vergangenheit an. Am Montag sind fast gar keine Privatfahrzeuge mehr vor Ort. Im Gegenteil: Die Spieler werden mit Fahrern und SUVs von Sponsor Volkswagen ins Teamhotel gefahren. Mit einigen Ausnahmen. Etwa Rückkehrer Noah Okafor, der von Bruder und FCZ-U21-Captain Isaiah Okafor in dessen Mercedes chauffiert wurde.

Nati-Neuling mit riesigem Pflaster auf dem Kopf

Für Miro Muheim und Albian Hajdari ist es am Montagmittag ein spezieller Moment. Die beiden Verteidiger sind zum ersten Mal überhaupt bei der Nati eingerückt. Die Erinnerungsfotos von Lugano-Youngster Hajdari werden ebenfalls speziell in Erinnerung bleiben. Der 21-Jährige ist bei der Ankunft in Zürich gezeichnet von seinem heftigen Zusammenprall mit Cheikh Niasse im Spiel gegen YB. Mit einem riesigen Pflaster auf dem Kopf rückt Hajdari ein. Die Wunde war am Sonntag so gross, dass sie in der Halbzeit mit mehreren Stichen genäht werden musste.

2:54 YB – Lugano 2:1: Vladi verschiesst entscheidenden Last-Minute-Penalty

Xhaka-Unterschrift für Bayern-Fan

Bis 13.30 Uhr sollten alle Spieler am Montag im Luxushotel am Zürichberg einrücken. Für Captain Granit Xhaka und Breel Embolo wurde es rund eine Viertelstunde später, dennoch waren um 14 Uhr alle pünktlich bei der Begrüssung und zum Mittagessen bereit. Bei der Ankunft macht Xhaka noch einen Fan eines Konkurrenten glücklich. Der Leverkusen-Star unterschreibt bei einem Autogrammjäger in Bayern-München-Jacke.

Erstes Training am Dienstag

Für die Nati stand nach dem gemeinsamen Mittagessen vor allem Regeneration und der medizinische Check-Up auf dem Plan. Zudem gab es noch Sponsoringaktiviäten im Dolder Grand, wo die Nati in dieser Woche zu Spezialpreis untergebracht ist. Trainiert wird erst am Dienstag zum ersten Mal – und das Training ist offen für die Fans. Es findet um 17 Uhr auf einem Nebenplatz des Letzigrund-Stadions statt.

Nur noch wenige Tickets

Am Freitag gehts gegen die Serben (20.45 Uhr) los, Murat Yakins Truppe muss gegen den drohenden Abstieg ankämpfen. Der Zürcher Letzigrund hat gemäss Uefa eine Kapazität von 21'200 Plätzen, 20'300 sind bereits verkauft. 900 Tickets sind also noch verfügbar. Man kann getrost davon ausgehen, dass das Spiel ausverkauft sein wird.