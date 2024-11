1/5 Läuft Lamine Yamal in dieser Nati-Pause nicht für Spanien auf? Foto: TOTO MARTI

Nicolas Horni Sportredaktor

Zum ersten Mal seit Anfang März bleibt der FC Barcelona am Sonntagabend ohne Pflichtspieltor. Mit ein Grund dafür dürfte das Fehlen des spanischen Wunderkinds Lamine Yamal sein. 14 Skorerpunkte sammelte der 17-Jährige in dieser Saison für die Blaugrana bereits – und ist im Spiel gegen Real Sociedad der grosse Abwesende. Wegen einer schweren Prellung, die er sich im Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad zuzog, muss Yamal forfait geben.

Der spanischen «Marca» zufolge soll es sich zwar nicht um eine gravierende Verletzung handeln, gut möglich jedoch, dass der 17-fache spanische Internationale für die kommenden Spiele der spanischen Nationalmannschaft nicht zur Verfügung stehen wird.

3:14 Real Sociedad – Barcelona 1:0: Hätte dieses Lewandowski-Tor zählen müssen?

Flick bittet Verband um Yamal-Verzicht, auch Dani Olmo fraglich

«Wir haben darum gebeten, dass er nicht zum Nationalteam reist», sagt Barça-Coach Hansi Flick am Sonntag. Ob der spanische Verband dieser Bitte nachkommt, ist noch offen. Der Zeitung «Marca» zufolge soll man dort den medizinischen Bericht abwarten und danach entscheiden.

Es könnte also sein, dass der 17-Jährige, der in dieser Saison bereits 19 Pflichtspiele absolvierte, für die Nations-League-Spiele gegen Dänemark (Freitag, 15. 11. um 20.45) und gegen die Schweizer Nati (Montag, 18. 11. um 20.45) passen wird.

Ebenfalls auf der Kippe steht derzeit ein Einsatz von Spielmacher Dani Olmo. Dieser wäre nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel von Mitte September zwar wieder fit, litt in den letzten Tagen aber an einer Magen-Darm-Grippe und verpasste Barças Sociedad-Spiel am Sonntag ebenfalls.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos