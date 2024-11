Yakin-Team geht an Krücken

1/8 Pech für Dan Ndoye: Der Bologna-Stürmer kracht in den Pfosten... Foto: AFP

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Oh weh! Der Nati drohen für die entscheidenden Spiele am Freitag gegen Serbien und nächsten Montag gegen Europameister Spanien weitere gewichtige Ausfälle. Abwehrboss Manuel Akanji (29) bangt wegen einer Muskelverletzung um einen Einsatz. Sicher fehlen wird sein möglicher Ersatz als zentraler Innenverteidiger, Denis Zakaria (27). Der Monaco-Captain fehlt wie bereits im Oktober und steht Nati-Trainer Murat Yakin für die entscheidenden Spiele im Kampf um den Verbleib in der Liga A der Nations League nicht zur Verfügung.

Auch der Einsatz von Dan Ndoye (24) ist fraglich. Der Stürmer krachte beim 3:2-Sieg von Bologna am Sonntag auswärts gegen die AS Roma mit dem Schienbein an den Pfosten und musste mit der Bahre vom Feld getragen werden. Laut ersten Informationen soll sich der Überflieger der EM zwei tiefe Schnitte am linken Bein, aber keinen Bruch zugezogen haben. Am Montag soll Ndoye noch einmal untersucht werden.

Einsatz von Kobel fraglich

Die Nati geht am Stock – und das ausgerechnet vor den beiden Final-Duellen. Ein Sieg am Freitag gegen Serbien im Zürcher Letzigrund ist Pflicht, will sie sich die Chance wahren, im letzten Spiel auf Teneriffa gegen den Europameister Spanien noch Platz 3 in der Gruppe zu sichern. Dann würde es im Frühling zu einem Playoff-Duell um den Liga-Erhalt kommen.

Doch die Mission Nicht-Abstieg muss die Nati stark ersatzgeschwächt in Angriff nehmen. Denn bereits vergangene Woche hatten Michel Aebischer, Nico Elvedi und Ruben Vargas wegen Verletzungen ihren Verzicht für den Zusammenzug erklärt. Hinzu kommt ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Gregor Kobel (26). Die Nummer 1 wird zwar einrücken, ob Kobel spielen kann, ist allerdings mehr als fraglich, nachdem er zuletzt drei Spiele seines Klubs Dortmund wegen Hüftproblemen verpasst hatte.

Immerhin: Mit Yvon Mvogo (30) steht ein Ersatz bereit, der bei seinen letzten Einsätzen in der Nati seine Sache gut gemacht hat. Dem Nati-Aufgebot kaum Folge leisten können, dürfte Pascal Loretz (21). Der als Nummer 3 nominierte FCL-Keeper wurde bei der 2:4-Pleite in Sion zur Pause ausgewechselt. «Es sieht nicht gut aus», sagte FCL-Trainer Mario Frick.

Sorgenkind Abwehr

Deutlich mehr Sorgen bereitet Nati-Trainer Yakin aber die Abwehr. Denn auch Becir Omeragic, Leonidas Stergiou, Loris Benito und Gregory Wüthrich stehen nicht zur Verfügung. Und Albian Hajdari (21) zog sich bei der 1:2-Niederlage am Sonntag in Bern schon früh einen Brummschädel zu und musste das ganze Spiel mit einem Kopfverband bestreiten.

Mit Silvan Widmer (31) und Cedric Zesiger (26) hat Yakin auf der Pikett-Liste zwar noch zwei erfahrene Defensiv-Leute in der Hinterhand. Doch wer wird der neue Abwehrboss, sollte Akanji ausfallen? Kommt hinzu, dass das Defensiv-Bollwerk der Nati zuletzt einige Risse offenbart hatte. In den ersten vier Spielen der Nations-League-Kampagne kassierte die Schweiz zehn Gegentreffer.

Chance für Okafor und Kutesa?

Auch in der Offensive müssen andere in die Bresche springen, sollte neben Vargas auch Ndoye ausfallen. In den Fokus könnten vor allem Noah Okafor (24) und Dereck Kutesa (26) rücken. Okafor wurde von Yakin begnadigt, nachdem dieser ihn im September und Oktober nicht nominiert hatte. Und der formstarke Servette-Stürmer Kutesa hatte nach seiner Nicht-Berücksichtigung im Oktober mit einem Nationenwechsel gedroht. Nun könnte beiden eine wichtige Rolle zukommen.