Das Lazarett in der Schweizer Nati wird immer grösser.

Bittere Nachrichten für Murat Yakin: Der Nati-Trainer muss in diesem Zusammenzug auf die angeschlagenen Denis Zakaria, Manuel Akanji, Pascal Loretz und Dan Ndoye verzichten.

Vor allem in der Defensive wird es für Murat Yakin immer dünner. Monaco-Captain Denis Zakaria, der bereits im letzten Zusammenzug im Oktober fehlte, muss wegen Problemen in den Adduktoren erneut forfait geben. Auch Manuel Akanji hat Adduktoren-Probleme und musste für die Spiele gegen Serbien und Spanien absagen.

Dan Ndoye – der am Sonntag beim Serie-A-Spiel gegen die AS Roma übel mit dem Pfosten kollidierte – verzichtet wegen Unterschenkelproblemen ebenfalls, Ersatzgoalie Pascal Loretz muss wegen Sprunggelenksbeschwerden absagen.

Kobel dabei, zwei (Ex-)YB-Akteure ersetzen die Verletzten

Die Nati geht vor den Final-Duellen längst am Stock. Denn bereits vergangene Woche hatten Michel Aebischer, Nico Elvedi und Ruben Vargas wegen Verletzungen ihren Verzicht für den Zusammenzug erklärt. Dazu fallen auch andere Defensivkräfte wie Becir Omeragic, Leonidas Stergiou, Loris Benito und Gregory Wüthrich aus.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es für Murat Yakin dann doch noch: Der zuletzt verletzte und bei Dortmund ausgefallene Gregor Kobel soll in die Nati einrücken. Mit ihm rücken für die Verletzten übrigens zwei Spieler mit YB-Verbindung ein. So ersetzt Marseille- und Ex-YB-Verteidiger Ulisses Garcia die Defensivkräfte und Goalie David von Ballmoos rückt für Loretz nach. In die Vorbereitung auf die beiden Partien rücken damit 24 Spieler ein.

