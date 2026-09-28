Jürgen Klopp verliert sein Heimdebüt als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. In Augsburg unterliegt Deutschland überraschend 0:1 gegen Griechenland. Die Kritik an seiner bisher sieglosen Bilanz wächst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp verliert mit Deutschland 0:1 gegen Griechenland in Augsburg

Internationale Medien kritisieren Klopps Fehlstart als Nationaltrainer

Klopp holte bisher nur 1 Punkt in 2 Nations-League-Spielen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Den Start in eine neue Ära hat sich die deutsche Fussballnationalmannschaft unter Jürgen Klopp (59) anders vorgestellt: Nach grossen Erwartungen und vielen Vorschusslorbeeren bleibt der Ex-Liverpool- und Dortmund-Trainer weiter sieglos und muss sich gegen Griechenland das erste Mal geschlagen geben. Die internationale Sportpresse blickt entsprechend kritisch, aber auch überrascht auf den holprigen Einstand des Star-Trainers.

England

«The Guardian»: «Ein grosser Sieg für Griechenland, ein äusserst enttäuschender Abend für die Deutschen. Jürgen Klopp hat in zwei Spielen als Trainer einen Punkt geholt.»

Frankreich

«Le Figaro»: «Fehlstart. Beim Heimdebüt von Jürgen Klopp auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft unterlag die Mannschaft am Sonntagabend in Augsburg mit 0:1 gegen Griechenland – eine Niederlage am zweiten Spieltag der Nations League, die für Unruhe sorgt.»

«L'Équipe»: «Ein perfekter Coup. Mit einer soliden Abwehr und einer zielstrebigen Offensive überrascht Griechenland am Sonntag in Augsburg Deutschland und Jürgen Klopp.»

Griechenland

«Gazzetta dello Sport»: «Die Mannschaft in Blau hat Geschichte geschrieben und steht an der Spitze der Nations League!»

Sport24: «Griechenland hat in Deutschland gelernt, wie es sich für die Europameisterschaft qualifizieren kann.»

Deutschland

«Kicker»: «Bei aller Klopp-Energie: Dieser Neuanfang erfordert harte Arbeit.»

Sky: «Erste und historische Klopp-Pleite! Hellas crasht Aufbruchstimmung.»

«Bild»: «Fussball-Zwerg bremst Klopp aus.»

Österreich

«Krone»: «Hausherren ratlos. Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite.»

Spanien

«AS»: «Eine griechische Tragödie für Klopp.»

«Marca»: «Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt. Deutschland hatte Jürgen Klopp die Nationalmannschaft anvertraut, damit er nach einem weiteren enttäuschenden WM-Turnier eine komplette Revolution einleitet.»