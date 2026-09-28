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Griechen brechen Deutschen kurz vor Schluss das Genick
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Kourbelis trifft zur Sensation:Griechen brechen Deutschen kurz vor Schluss das Genick

«Hausherren ratlos»
DFB bekommt nach Fehlstart von Weltpresse aufs Dach

Jürgen Klopp verliert sein Heimdebüt als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. In Augsburg unterliegt Deutschland überraschend 0:1 gegen Griechenland. Die Kritik an seiner bisher sieglosen Bilanz wächst.
Publiziert: 09:57 Uhr
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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1/4
Die internationale Presse reagiert kritisch auf den Start von Jürgen Klopp als DFB-Coach.
Foto: imago/Schüler

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jürgen Klopp verliert mit Deutschland 0:1 gegen Griechenland in Augsburg
  • Internationale Medien kritisieren Klopps Fehlstart als Nationaltrainer
  • Klopp holte bisher nur 1 Punkt in 2 Nations-League-Spielen
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Den Start in eine neue Ära hat sich die deutsche Fussballnationalmannschaft unter Jürgen Klopp (59) anders vorgestellt: Nach grossen Erwartungen und vielen Vorschusslorbeeren bleibt der Ex-Liverpool- und Dortmund-Trainer weiter sieglos und muss sich gegen Griechenland das erste Mal geschlagen geben. Die internationale Sportpresse blickt entsprechend kritisch, aber auch überrascht auf den holprigen Einstand des Star-Trainers.

England

«The Guardian»: «Ein grosser Sieg für Griechenland, ein äusserst enttäuschender Abend für die Deutschen. Jürgen Klopp hat in zwei Spielen als Trainer einen Punkt geholt.»

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Frankreich

«Le Figaro»: «Fehlstart. Beim Heimdebüt von Jürgen Klopp auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft unterlag die Mannschaft am Sonntagabend in Augsburg mit 0:1 gegen Griechenland – eine Niederlage am zweiten Spieltag der Nations League, die für Unruhe sorgt.»

«L'Équipe»: «Ein perfekter Coup. Mit einer soliden Abwehr und einer zielstrebigen Offensive überrascht Griechenland am Sonntag in Augsburg Deutschland und Jürgen Klopp.»

Griechenland

«Gazzetta dello Sport»: «Die Mannschaft in Blau hat Geschichte geschrieben und steht an der Spitze der Nations League!»

Sport24: «Griechenland hat in Deutschland gelernt, wie es sich für die Europameisterschaft qualifizieren kann.»

Deutschland

«Kicker»: «Bei aller Klopp-Energie: Dieser Neuanfang erfordert harte Arbeit.»

Sky: «Erste und historische Klopp-Pleite! Hellas crasht Aufbruchstimmung.»

«Bild»: «Fussball-Zwerg bremst Klopp aus.»

Österreich

«Krone»: «Hausherren ratlos. Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite.»

Spanien

«AS»: «Eine griechische Tragödie für Klopp.»

«Marca»: «Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt. Deutschland hatte Jürgen Klopp die Nationalmannschaft anvertraut, damit er nach einem weiteren enttäuschenden WM-Turnier eine komplette Revolution einleitet.»

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
Türkei
1
-1
0
4
Italien
Italien
1
-2
0
Playoffs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
1
3
1
Ukraine
Ukraine
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
3
Ungarn
Ungarn
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
1
3
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
2
Polen
Polen
1
0
1
4
Rumänien
Rumänien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
1
2
3
2
Montenegro
Montenegro
1
1
3
3
Zypern
Zypern
1
-1
0
4
Lettland
Lettland
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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Deutschland
Deutschland
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Griechenland
Griechenland
Liverpool
Liverpool
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