Darum gehts
- Jürgen Klopp verliert mit Deutschland 0:1 gegen Griechenland in Augsburg
- Internationale Medien kritisieren Klopps Fehlstart als Nationaltrainer
- Klopp holte bisher nur 1 Punkt in 2 Nations-League-Spielen
Den Start in eine neue Ära hat sich die deutsche Fussballnationalmannschaft unter Jürgen Klopp (59) anders vorgestellt: Nach grossen Erwartungen und vielen Vorschusslorbeeren bleibt der Ex-Liverpool- und Dortmund-Trainer weiter sieglos und muss sich gegen Griechenland das erste Mal geschlagen geben. Die internationale Sportpresse blickt entsprechend kritisch, aber auch überrascht auf den holprigen Einstand des Star-Trainers.
England
«The Guardian»: «Ein grosser Sieg für Griechenland, ein äusserst enttäuschender Abend für die Deutschen. Jürgen Klopp hat in zwei Spielen als Trainer einen Punkt geholt.»
Frankreich
«Le Figaro»: «Fehlstart. Beim Heimdebüt von Jürgen Klopp auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft unterlag die Mannschaft am Sonntagabend in Augsburg mit 0:1 gegen Griechenland – eine Niederlage am zweiten Spieltag der Nations League, die für Unruhe sorgt.»
«L'Équipe»: «Ein perfekter Coup. Mit einer soliden Abwehr und einer zielstrebigen Offensive überrascht Griechenland am Sonntag in Augsburg Deutschland und Jürgen Klopp.»
Griechenland
«Gazzetta dello Sport»: «Die Mannschaft in Blau hat Geschichte geschrieben und steht an der Spitze der Nations League!»
Sport24: «Griechenland hat in Deutschland gelernt, wie es sich für die Europameisterschaft qualifizieren kann.»
Deutschland
«Kicker»: «Bei aller Klopp-Energie: Dieser Neuanfang erfordert harte Arbeit.»
Sky: «Erste und historische Klopp-Pleite! Hellas crasht Aufbruchstimmung.»
«Bild»: «Fussball-Zwerg bremst Klopp aus.»
Österreich
«Krone»: «Hausherren ratlos. Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite.»
Spanien
«AS»: «Eine griechische Tragödie für Klopp.»
«Marca»: «Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt. Deutschland hatte Jürgen Klopp die Nationalmannschaft anvertraut, damit er nach einem weiteren enttäuschenden WM-Turnier eine komplette Revolution einleitet.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
1
-1
0
4
Italien
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
2
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
1
1
3
3
England
1
-1
0
4
Tschechien
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
2
1
3
4
Wales
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
1
1
3
1
Ukraine
1
1
3
3
Georgien
1
-1
0
3
Ungarn
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
2
2
3
4
Israel
2
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
1
3
2
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
2
Polen
1
0
1
4
Rumänien
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
1
7
3
2
Albanien
1
2
3
3
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
1
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
1
2
3
2
Montenegro
1
1
3
3
Zypern
1
-1
0
4
Lettland
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
1
0
1
2
Island
1
0
1
4
Bulgarien
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
2
-1
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
1
-2
0