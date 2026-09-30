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Nach Sieg gegen Tschechien
England-Star stichelt gegen Trainer Tuchel

Anthony Gordon trifft beim 2:0 gegen Tschechien erneut für England. Danach schwärmt er von Trent Alexander-Arnold und sorgt mit einer Aussage über dessen Einsatzzeit für Gesprächsstoff.
Publiziert: 14:32 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
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Gordon ist derzeit Englands Mann der Stunde und trifft bereits im dritten Länderspiel in Folge.
Foto: IMAGO/Branislav Racko

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Anthony Gordon glänzt beim 2:0 gegen Tschechien in der Nations League
  • Trent Alexander-Arnold liefert Assist, Comeback nach Tuchel-Ausbootung bei WM 2026
  • Gordon erzielt drittes Tor in drei Länderspielen, England trifft Kroatien
Lynn Piubel

Anthony Gordon (25) ist derzeit Englands Mann der Stunde. Die englischen Medien feiern den Mittelfeldspieler als neuen Liebling der «Three Lions». Mit seinem 2:0-Treffer gegen Tschechien hat er im dritten Länderspiel in Folge eingenetzt. Der Barcelona-Star trifft und sorgt danach mit einer Aussage über Trent Alexander-Arnold (27) für Gesprächsstoff.

In der Fortuna Arena von Prag steht Alexander-Arnold in der Nations League erstmals unter Thomas Tuchel in Englands Startelf. Und der Rückkehrer liefert gleich: Zwei Minuten nach der Pause schlägt der Real-Madrid-Spieler eine präzise Flanke in den Strafraum. Gordon köpfelt zum 1:0 ein. Bayern-Star Harry Kane (33) macht in der 69. Minute den 2:0-Endstand perfekt.

Nach dem Spiel wird Gordon auf seinen Mitspieler und Vorbereiter angesprochen. Der Barcelona-Star gerät ins Schwärmen: «Nicht viele Spieler können diesen Pass spielen. Ich mache diesen Lauf immer wieder, und nur wenige haben diese Fähigkeiten und Technik. Deshalb ist er so gut.»

Gordon stichelt gegen Tuchel

Dann folgt der kleine Seitenhieb: «Er hatte seine eigene Geschichte mit England und hätte wohl mehr spielen sollen.» Gordon merkt offenbar sofort, dass die Aussage heikel klingt, und korrigiert sich sofort: «Sorry, er hätte wohl gerne mehr gespielt, als er es getan hat.»

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Tuchel hatte Alexander-Arnold für die WM 2026 nicht berücksichtigt. Nun feiert der Engländer unter demselben Trainer ein starkes Comeback. Tuchel selbst äussert sich nach der Partie nicht zu Gordons Bemerkung, sondern lobt Alexander-Arnold nach der Partie. Die tiefere Position in der zweiten Halbzeit habe besser zu seinen Stärken gepasst. Seine Flanke zum 1:0 sei genau die Qualität gewesen, die man von ihm erwarte.

Gordon erzielt gegen Tschechien bereits sein drittes Tor in drei aufeinanderfolgenden Länderspielen. Zuvor hatte er gegen Spanien und im WM-Halbfinal gegen Argentinien getroffen. England reist nun zum nächsten Nations-League-Spiel nach Kroatien.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
6
2
England
England
2
1
3
3
Kroatien
Kroatien
2
-2
3
4
Tschechien
Tschechien
2
-3
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
6
6
2
Slowenien
Slowenien
2
2
4
3
Schottland
Schottland
2
-3
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
7
4
3
Belarus
Belarus
2
-2
1
4
San Marino
San Marino
2
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Färöer
Färöer
2
0
2
3
Kasachstan
Kasachstan
2
-1
1
4
Moldawien
Moldawien
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
2
3
4
2
Luxemburg
Luxemburg
2
-2
3
3
Estland
Estland
2
0
2
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
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