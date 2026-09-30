Anthony Gordon trifft beim 2:0 gegen Tschechien erneut für England. Danach schwärmt er von Trent Alexander-Arnold und sorgt mit einer Aussage über dessen Einsatzzeit für Gesprächsstoff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anthony Gordon glänzt beim 2:0 gegen Tschechien in der Nations League

Trent Alexander-Arnold liefert Assist, Comeback nach Tuchel-Ausbootung bei WM 2026

Gordon erzielt drittes Tor in drei Länderspielen, England trifft Kroatien

Lynn Piubel

Anthony Gordon (25) ist derzeit Englands Mann der Stunde. Die englischen Medien feiern den Mittelfeldspieler als neuen Liebling der «Three Lions». Mit seinem 2:0-Treffer gegen Tschechien hat er im dritten Länderspiel in Folge eingenetzt. Der Barcelona-Star trifft und sorgt danach mit einer Aussage über Trent Alexander-Arnold (27) für Gesprächsstoff.

In der Fortuna Arena von Prag steht Alexander-Arnold in der Nations League erstmals unter Thomas Tuchel in Englands Startelf. Und der Rückkehrer liefert gleich: Zwei Minuten nach der Pause schlägt der Real-Madrid-Spieler eine präzise Flanke in den Strafraum. Gordon köpfelt zum 1:0 ein. Bayern-Star Harry Kane (33) macht in der 69. Minute den 2:0-Endstand perfekt.

Nach dem Spiel wird Gordon auf seinen Mitspieler und Vorbereiter angesprochen. Der Barcelona-Star gerät ins Schwärmen: «Nicht viele Spieler können diesen Pass spielen. Ich mache diesen Lauf immer wieder, und nur wenige haben diese Fähigkeiten und Technik. Deshalb ist er so gut.»

Gordon stichelt gegen Tuchel

Dann folgt der kleine Seitenhieb: «Er hatte seine eigene Geschichte mit England und hätte wohl mehr spielen sollen.» Gordon merkt offenbar sofort, dass die Aussage heikel klingt, und korrigiert sich sofort: «Sorry, er hätte wohl gerne mehr gespielt, als er es getan hat.»

Tuchel hatte Alexander-Arnold für die WM 2026 nicht berücksichtigt. Nun feiert der Engländer unter demselben Trainer ein starkes Comeback. Tuchel selbst äussert sich nach der Partie nicht zu Gordons Bemerkung, sondern lobt Alexander-Arnold nach der Partie. Die tiefere Position in der zweiten Halbzeit habe besser zu seinen Stärken gepasst. Seine Flanke zum 1:0 sei genau die Qualität gewesen, die man von ihm erwarte.

Gordon erzielt gegen Tschechien bereits sein drittes Tor in drei aufeinanderfolgenden Länderspielen. Zuvor hatte er gegen Spanien und im WM-Halbfinal gegen Argentinien getroffen. England reist nun zum nächsten Nations-League-Spiel nach Kroatien.