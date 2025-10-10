Auch die Fussball-Nati will den Schweden-Fluch bezwingen

Sportliche Duelle zwischen Schweden und der Schweiz haben Tradition. Doch oft mit dem schlechteren Ende für die Schweiz. Besonders im Jahr 2018. Es war das Jahr, in dem der Mythos des Schweden-Fluchs geboren wurde.

1/8 Bitteres Aus für die Nati: An der WM 2018 unterlag die Schweiz im Achtelfinal Schweden 0:1. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweizer Sportler litten 2018 unter dem Schweden-Fluch

Fussball-Nati verlor WM-Achtelfinal gegen Schweden mit 0:1

Letzter Schweizer Sieg gegen Schweden liegt über 30 Jahre zurück Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Zum «Schweden-Fluch» 2018 trug auch die Fussball-Nati bei. Am 3. Juli unterlag sie im WM-Achtelfinal in St. Petersburg den Skandinaviern mit 0:1, nachdem Manuel Akanji einen Schuss von Emil Forsberg unhaltbar für Yann Sommer ins eigene Tor abgelenkt hatte. Aus der Traum vom ersten WM-Viertelfinal seit 1954.

Die Schweiz scheidet gegen «biedere Handwerker aus dem hohen Norden» aus, schrieb der «Blick», der vor dem Spiel noch gross geträumt hatte, weil «bis in den Final weder Frankreich noch Argentinien, Brasilien, Deutschland, Spanien oder Belgien warten». Die CH Media-Zeitungen schrieben danach: «Die Schweiz hat auf dieser Bühne nichts verloren. Die Geschichte des Versagens ist um ein Kapitel reicher.»

Der blutleere Auftritt gegen Schweden war der negative Höhepunkt einer skurrilen WM-Kampagne, die nach gutem Start gegen Brasilien (1:1) und dem 2:1-Sieg gegen Serbien aufgrund der Doppeladler-Affäre aus dem Ruder lief. «Wir wollten Geschichte schreiben, das haben wir nicht gemacht», sagte Stephan Lichtsteiner nüchtern. Der Captain hatte wie Fabian Schär im Achtelfinal gesperrt gefehlt, nachdem die beiden im dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica ihre zweite Gelbe Karte gesehen hatten.

Schwarzes Jahr 2018

Selbstredend war es nicht nur die Fussball-Nati, die in jenem Jahr zum Mythos des Schweden-Fluchs beitrug. Fünf Wochen zuvor hatte die Eishockey-Nati in Kopenhagen den WM-Final gegen Schweden im Penaltyschiessen verloren, nachdem Kevin Fiala in der Verlängerung den Matchpuck auf dem Stock gehabt hatte. Es war die zweite Final-Niederlage nach 2013. Auch damals hiess der Gegner – Schweden.

Im Februar, an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, stand sowohl Ramon Zenhäusern als auch Wendy Holdener nur jeweils ein Konkurrent bzw. eine Konkurrentin vor der Sonne: André Myhrer und Frida Hansdotter, beide – wie könnte es anders sein – aus Schweden. Später im Jahr verloren auch die Tennisspieler im David Cup, die Curlerinnen im EM-Final und die Unihockeyaner im WM-Halbfinal (nach Penaltyschiessen) ihre Duelle gegen die schwedische Konkurrenz. Wo immer Schweizer Sportler auf die Skandinavier trafen, zogen sie den Kürzeren. Der Schweden-Fluch war geboren.

Dieser konnte in den vergangenen Jahren in vielen Sportarten gebrochen werden. Die Curlerinnen setzten sich bereits 2019 im WM-Final gegen die Schwedinnen durch. Die Schweizer Alpinen sind seit Jahren die Ski-Nation Nummer 1. Und die Eishockeyaner beendeten vor knapp einem Jahr im Rahmen der Euro Hockey Tour ihr Schweden-Trauma nach achteinhalb Jahren und 16 Duellen ohne Sieg.

Der Wind hat gedreht

Und die Fussballer? Das wegweisende Duell um das WM-Ticket am Freitag in der topmodernen Strawberry-Arena von Solna ist das erste Aufeinandertreffen seit jenem ernüchternden Auftritt in St. Petersburg. Von den damaligen Protagonisten sind noch Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez und Breel Embolo dabei, auf schwedischer Seite nur noch Victor Lindelöf. Und der Wind hat inzwischen gedreht. Während Schweden an den letzten beiden Turnieren nicht dabei war und mit nur einem Punkt in die Quali gestartet ist, liegt die Nati, EM-Viertelfinalist 2021 und 2024, nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum Spitze.

Der letzte Sieg gegen Schweden liegt allerdings mehr als 30 Jahre zurück. Auf dem Weg an die EM 1996 siegten Sforza, Türkyilmaz und Co. im Herbst 1994 im Wankdorf nach 1:2-Rückstand noch mit 4:2. Seither gab es nur zwei Unentschieden, eine Niederlage – und eben das bittere 0:1 2018 in St. Petersburg. Es ist an der Zeit, dass auch die Fussball-Nati den Schweden-Fluch besiegt.