Die Fussball-Nati tritt am Freitag in Schweden zu ihrem dritten WM-Qualifikationsspiel an. Trainer Murat Yakin freut sich auf das Duell, er erwartet einen Gegner, der vor allem zu Beginn viel Druck ausüben wird.

1/5 Freut sich auf zwei schwierige Auswärtsspiele: Nati-Coach Murat Yakin. Foto: TOTO MARTI

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Trotz guter Ausgangslage in der Gruppe B will Nati-Coach Murat Yakin nichts davon wissen, dass man am Freitag im Spiel gegen Schweden der Favorit ist. «Wir sind das Auswärtsteam und spielen in einem ausverkauften Stadion», erklärt er.

Angst vor den Schweden habe er trotzdem nicht. Auch wenn die schwedische Offensive über ganz grosse Namen verfügt. «Die Offensivqualitäten eines Teams machen die Differenz, ja. Aber wir dürfen uns nicht nur darauf konzentrieren», betont Yakin.

Auch Mittelfeldass Remo Freuler hält es für übertrieben, wenn man sich nur auf die grossen Namen im Sturm fokussiert. Viel wichtiger sei es, dass man den eigenen Spielprinzipien treu bleibe. «Wir wollen unser Spiel machen und gewinnen», stimmt ihm Yakin zu.

Dass der Fokus der Nati ausschliesslich auf dem Spiel in Stockholm liegt, zeigt auch eine andere Antwort des Nati-Trainers. Ob man bereits den Gedanken im Hinterkopf habe, dass man sich am Montag das WM-Ticket sichern kann, wird er gefragt: «Das können Sie mich dann am Montagabend nochmals fragen. Zuerst muss gespielt werden. Die Ausgangslage ist gut. Aber ich glaube nicht, dass sich meine Mannschaft darüber Gedanken gemacht hat. Die nötige Ernsthaftigkeit liegt im Spiel morgen.»

Hier gibts die PK zum Nachlesen

vor 46 Minuten vor 46 Minuten Die Pressekonferenz ist zu Ende Es gibt keine Fragen von den anwesenden Presseleuten mehr. Kommunikationschef Adrian Arnold beendet deshalb die Pressekonferenz. Danke fürs Mitlesen. vor 46 Minuten vor 46 Minuten Freuler über sein Bologna-Teamkollege Emil Holm «Er ist eine Legende und ein richtig cooler und lustiger Typ. Wir sprechen jeden Tag miteinander. Es wäre schön, ihn zu bezwingen. Würden wir verlieren, würde er mir das einen Monat lang vorhalten.» vor 48 Minuten vor 48 Minuten Ist die Schweiz Favorit? «Wir sind das Auswärtsteam und das Stadion ist ausverkauft. Das ist nicht einfach. Wir wollen unser Spiel spielen und fertig», beantwortet Yakin die Frage einer schwedischen Journalistin. Darauf meint Freuler auf Englisch: «Same opinion.» vor 51 Minuten vor 51 Minuten Yakin über die grössten Gefahren der Schweden «Die Offensivqualitäten machen die Differenz, ja. Aber wir dürfen uns nicht nur darauf und die grossen Namen im Sturm konzentrieren. Wir haben auch grosse Namen.» vor 53 Minuten vor 53 Minuten Freuler, ob die WM 2026 sein letztes Turnier sein könnte «Ich schaue auf die Partie morgen. Was dann kommt, interessiert mich derzeit wenig.» vor 54 Minuten vor 54 Minuten Yakin: Sichert ihr das WM-Ticket schon am Montag? «Das können Sie mich dann am Montagabend fragen. Zuerst muss gespielt werden. Wir haben uns eine gute Ausgangslage erarbeitet. Aber ich glaube nicht, dass sich meine Mannschaft darüber Gedanken gemacht hat. Die nötige Ernsthaftigkeit liegt im Spiel morgen und dass wir einen guten Start hinlegen.» vor 56 Minuten vor 56 Minuten Yakin darüber, wie er Schweden erwartet «Für Schweden geht es um viel. Wir erwarten, dass sie von Beginn weg viel Druck ausüben. Meine Mannschaft ist stabil und möchte Fussball spielen. Das hat man in den letzten Spielen gesehen. Morgen müssen wir aber auch viel gegen den Ball arbeiten. Das muss morgen mehr zur Geltung kommen.» vor 57 Minuten vor 57 Minuten Freuler über die Schweden-Pleite an der WM 2018 «Das Spiel hat mich wachsen lassen. Damals habe ich keine Minute gespielt. Es hat mir gezeigt, dass ich noch mehr machen muss. Was mir gelungen ist, worüber ich sehr glücklich bin.» vor 59 Minuten vor 59 Minuten Yakin über die Spielvorbereitung «Es ist positiv, wenn sich der Gegner viele Gedanken machen muss. Wir haben sie aber auch auf jeder Position gut analysiert und sind auf alles vorbereitet. Mit Tomasson spielen sie immer dasselbe System. Sie sind aber nichtsdestotrotz sehr flexibel im Spiel. In der Umschaltphase betreiben sie viel Manndeckung und machen viel 1:1.» 20:22 Uhr 20:22 Uhr Freuler über sein Leben in Bologna ohne Ndoye und Aebischer «Mir geht es immer noch gut. Auch wenn es schade ist, dass sie weg und nicht mehr in Bologna sind. Ich bin aber glücklich, wenn sie glücklich sind und Spielzeit haben.» Weitere Einträge laden