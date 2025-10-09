DE
FR
Abonnieren
Yakin adelt Mittelfeldmotor Freuler an PK
1:24
Mr. Zuverlässig in Person:Yakin adelt Mittelfeldmotor Freuler an PK

Nati-Coach Yakin bremst die WM-Euphorie
«Das könnt ihr mich am Montagabend nochmals fragen»

Die Fussball-Nati tritt am Freitag in Schweden zu ihrem dritten WM-Qualifikationsspiel an. Trainer Murat Yakin freut sich auf das Duell, er erwartet einen Gegner, der vor allem zu Beginn viel Druck ausüben wird.
Publiziert: 19:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Teilen
Kommentieren
1/5
Freut sich auf zwei schwierige Auswärtsspiele: Nati-Coach Murat Yakin.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Trotz guter Ausgangslage in der Gruppe B will Nati-Coach Murat Yakin nichts davon wissen, dass man am Freitag im Spiel gegen Schweden der Favorit ist. «Wir sind das Auswärtsteam und spielen in einem ausverkauften Stadion», erklärt er.

Angst vor den Schweden habe er trotzdem nicht. Auch wenn die schwedische Offensive über ganz grosse Namen verfügt. «Die Offensivqualitäten eines Teams machen die Differenz, ja. Aber wir dürfen uns nicht nur darauf konzentrieren», betont Yakin.

Auch Mittelfeldass Remo Freuler hält es für übertrieben, wenn man sich nur auf die grossen Namen im Sturm fokussiert. Viel wichtiger sei es, dass man den eigenen Spielprinzipien treu bleibe. «Wir wollen unser Spiel machen und gewinnen», stimmt ihm Yakin zu.

Dass der Fokus der Nati ausschliesslich auf dem Spiel in Stockholm liegt, zeigt auch eine andere Antwort des Nati-Trainers. Ob man bereits den Gedanken im Hinterkopf habe, dass man sich am Montag das WM-Ticket sichern kann, wird er gefragt: «Das können Sie mich dann am Montagabend nochmals fragen. Zuerst muss gespielt werden. Die Ausgangslage ist gut. Aber ich glaube nicht, dass sich meine Mannschaft darüber Gedanken gemacht hat. Die nötige Ernsthaftigkeit liegt im Spiel morgen.»

Hier gibts die PK zum Nachlesen

vor 46 Minuten

Die Pressekonferenz ist zu Ende

Es gibt keine Fragen von den anwesenden Presseleuten mehr. Kommunikationschef Adrian Arnold beendet deshalb die Pressekonferenz. Danke fürs Mitlesen.

vor 46 Minuten

Freuler über sein Bologna-Teamkollege Emil Holm

«Er ist eine Legende und ein richtig cooler und lustiger Typ. Wir sprechen jeden Tag miteinander. Es wäre schön, ihn zu bezwingen. Würden wir verlieren, würde er mir das einen Monat lang vorhalten.»

vor 48 Minuten

Ist die Schweiz Favorit?

«Wir sind das Auswärtsteam und das Stadion ist ausverkauft. Das ist nicht einfach. Wir wollen unser Spiel spielen und fertig», beantwortet Yakin die Frage einer schwedischen Journalistin. Darauf meint Freuler auf Englisch: «Same opinion.»

vor 51 Minuten

Yakin über die grössten Gefahren der Schweden

«Die Offensivqualitäten machen die Differenz, ja. Aber wir dürfen uns nicht nur darauf und die grossen Namen im Sturm konzentrieren. Wir haben auch grosse Namen.»

vor 53 Minuten

Freuler, ob die WM 2026 sein letztes Turnier sein könnte

«Ich schaue auf die Partie morgen. Was dann kommt, interessiert mich derzeit wenig.»

vor 54 Minuten

Yakin: Sichert ihr das WM-Ticket schon am Montag?

«Das können Sie mich dann am Montagabend fragen. Zuerst muss gespielt werden. Wir haben uns eine gute Ausgangslage erarbeitet. Aber ich glaube nicht, dass sich meine Mannschaft darüber Gedanken gemacht hat. Die nötige Ernsthaftigkeit liegt im Spiel morgen und dass wir einen guten Start hinlegen.» 

vor 56 Minuten

Yakin darüber, wie er Schweden erwartet

«Für Schweden geht es um viel. Wir erwarten, dass sie von Beginn weg viel Druck ausüben. Meine Mannschaft ist stabil und möchte Fussball spielen. Das hat man in den letzten Spielen gesehen. Morgen müssen wir aber auch viel gegen den Ball arbeiten. Das muss morgen mehr zur Geltung kommen.»

vor 57 Minuten

Freuler über die Schweden-Pleite an der WM 2018

«Das Spiel hat mich wachsen lassen. Damals habe ich keine Minute gespielt. Es hat mir gezeigt, dass ich noch mehr machen muss. Was mir gelungen ist, worüber ich sehr glücklich bin.»

vor 59 Minuten

Yakin über die Spielvorbereitung

«Es ist positiv, wenn sich der Gegner viele Gedanken machen muss. Wir haben sie aber auch auf jeder Position gut analysiert und sind auf alles vorbereitet. Mit Tomasson spielen sie immer dasselbe System. Sie sind aber nichtsdestotrotz sehr flexibel im Spiel. In der Umschaltphase betreiben sie viel Manndeckung und machen viel 1:1.»

20:22 Uhr

Freuler über sein Leben in Bologna ohne Ndoye und Aebischer

«Mir geht es immer noch gut. Auch wenn es schade ist, dass sie weg und nicht mehr in Bologna sind. Ich bin aber glücklich, wenn sie glücklich sind und Spielzeit haben.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2:0
3
5
7
2
Schottland
Schottland
0:0
3
2
5
3
Griechenland
Griechenland
0:0
3
1
4
4
Belarus
Belarus
0:2
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
1:0
5
12
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
0:1
6
-12
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4:0
5
11
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2:0
6
10
15
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
0:2
6
-4
4
5
San Marino
San Marino
0:4
6
-21
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
0:0
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
0:0
6
5
13
3
Färöer
Färöer
2:0
6
1
9
4
Montenegro
Montenegro
0:2
6
-7
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Schweden
Schweden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweiz
        Schweiz
        Schweden
        Schweden