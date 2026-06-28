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Nati
WM 2026: Das sagt Yakin über Wiedersehen mit Petkovic
Yakin über Duell mit Algerien
«Freue mich auf das Wiedersehen mit Vlado»
Nati-Trainer Murat Yakin spricht über das Duell mit Algerien und die Begegnung mit Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Algerien
WM 2026
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