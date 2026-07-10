Granit Xhaka (33) will mit der Nati Titelverteidiger Argentinien aus dem Weg räumen und in den WM-Halbfinal einziehen. Der Nati-Captain erklärt, warum träumen erlaubt ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka (33) vor WM-Viertelfinal Schweiz gegen Argentinien kämpferisch und optimistisch

Er kennt Messis Mitspieler Fernandez und Mac Allister aus der Premier League

Xhaka bestreitet sein bisher grösstes Spiel, spricht von einem möglichen WM-Traum

Granit Xhaka (33) ist noch nicht fertig! Als der Nati-Captain an der Pressekonferenz vor dem WM-Viertelfinal gegen Argentinien von Blick danach gefragt wird, wie er im Herbst seiner Nati-Karriere auf das letzte WM-Duell vor zwölf Jahren zurückblickt, greift Xhaka zu einem frechen Spruch: «Du musst aufpassen, dass du nicht schon vom ‹Ende› meiner Karriere sprichst. Das war knapp!»

Xhaka sieht aber nicht nur seine Nati-Laufbahn als noch nicht abgeschlossen. Auch das Schweizer WM-Abenteuer in Nordamerika soll noch nicht im WM-Viertelfinal enden. «Wir sind nicht hierhergekommen, um jetzt stehenzubleiben. Wenn man so nahe dran ist, wird der Hunger nur noch grösser», so der Rekordspieler.

Xhaka kennt Messis Handlanger

Doch mit dem Titelverteidiger wartet nun der bisher grösste Brocken auf die Nati. Während die Qualitäten von Superstar Lionel Messi natürlich jedem bekannt sind, weiss Xhaka aber auch genau, was von den Nebenmännern des WM-Rekordtorschützen zu erwarten ist. Mit Enzo Fernandez (Chelsea) und Alexis Mac Allister (Liverpool), zwei Schlüsselspielern im Mittelfeld der Albicelste, misst er sich regelmässig in der Premier League. Xhaka: «Wir kennen die Stärken und Schwächen des jeweils anderen.»

Während Messi der einzige Argentinier ist, der bereits im WM-Achtelfinal 2014 auf dem Platz stand, sind es auf Schweizer Seite mit Xhaka und Rodriguez zwei Namen. «Wir haben damals ein gutes Spiel gezeigt», findet der Nati-Captain. Von einer Revanche will er aber nichts wissen. «Unser Ziel Nummer eins ist es, das Spiel zu gewinnen. Heute ist das eine komplett andere Schweiz, mit einer anderen Generation und einer anderen Mentalität.»

Kommt jetzt sein grosser WM-Moment?

Darum dürften die Fans in der Schweiz auch von einer weiteren historischen Nacht träumen, findet Xhaka. «Auch ich bin einer, der sehr gerne träumt. Und Träume gehen auch mal in Erfüllung. Aber dafür muss man über seine Grenzen hinausgehen und Dinge tun, die man bis heute vielleicht nie getan hat», so der Basler.

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Das hat ausgerechnet Xhaka an diesem Turnier bislang aber noch nicht getan. Seine Leistungen waren immer mindestens ansprechend, wenn nicht sogar gut. Auf seinen ganz grossen WM-Moment wartet der Nati-Regisseur aber trotzdem noch.

Hat sich Xhaka diesen für das Argentinien-Spiel aufgehoben? Schliesslich hat er in seiner Nati-Karriere immer wieder bewiesen, dass er in den wichtigsten Spielen zu den besten Spielern der Welt gehören kann. Gut also, dass der Captain selbst vor dem WM-Viertelfinal von einem «der grössten Spiele» seiner Karriere spricht. Eine Karriere, die noch lange nicht zu Ende ist.

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