DE
FR
Abonnieren
«Träume gehen ab und zu in Erfüllung»
0:41
Xhaka vor Argentinien-Duell:«Träume gehen ab und zu in Erfüllung»

Xhaka-Revanche für 2014?
«Wir sind nicht hierhergekommen, um jetzt stehenzubleiben»

Granit Xhaka (33) will mit der Nati Titelverteidiger Argentinien aus dem Weg räumen und in den WM-Halbfinal einziehen. Der Nati-Captain erklärt, warum träumen erlaubt ist.
Publiziert: 10.07.2026 um vor 51 Minuten
Kommentieren
1/7
Granit Xhaka will das nächste Kapitel Nati-Geschichte schreiben.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Granit Xhaka (33) vor WM-Viertelfinal Schweiz gegen Argentinien kämpferisch und optimistisch
  • Er kennt Messis Mitspieler Fernandez und Mac Allister aus der Premier League
  • Xhaka bestreitet sein bisher grösstes Spiel, spricht von einem möglichen WM-Traum
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Blick_Portrait_582.JPG
Lucas Werder und Toto Marti

Granit Xhaka (33) ist noch nicht fertig! Als der Nati-Captain an der Pressekonferenz vor dem WM-Viertelfinal gegen Argentinien von Blick danach gefragt wird, wie er im Herbst seiner Nati-Karriere auf das letzte WM-Duell vor zwölf Jahren zurückblickt, greift Xhaka zu einem frechen Spruch: «Du musst aufpassen, dass du nicht schon vom ‹Ende› meiner Karriere sprichst. Das war knapp!»

Xhaka sieht aber nicht nur seine Nati-Laufbahn als noch nicht abgeschlossen. Auch das Schweizer WM-Abenteuer in Nordamerika soll noch nicht im WM-Viertelfinal enden. «Wir sind nicht hierhergekommen, um jetzt stehenzubleiben. Wenn man so nahe dran ist, wird der Hunger nur noch grösser», so der Rekordspieler.

Xhaka kennt Messis Handlanger

Doch mit dem Titelverteidiger wartet nun der bisher grösste Brocken auf die Nati. Während die Qualitäten von Superstar Lionel Messi natürlich jedem bekannt sind, weiss Xhaka aber auch genau, was von den Nebenmännern des WM-Rekordtorschützen zu erwarten ist. Mit Enzo Fernandez (Chelsea) und Alexis Mac Allister (Liverpool), zwei Schlüsselspielern im Mittelfeld der Albicelste, misst er sich regelmässig in der Premier League. Xhaka: «Wir kennen die Stärken und Schwächen des jeweils anderen.»

Mehr zur WM 2026
Was Nagelsmann sagt, was Klopp sagt, was Völler sagt
Mit Video
«Jetzt muss Klopp kommen!»
DFB-Trainer Nagelsmann zittert um seinen Job
Alle asiatischen Teams an der WM schon out
Japan-Coach entschuldigt sich
Alle asiatischen Teams an der WM schon out

Während Messi der einzige Argentinier ist, der bereits im WM-Achtelfinal 2014 auf dem Platz stand, sind es auf Schweizer Seite mit Xhaka und Rodriguez zwei Namen. «Wir haben damals ein gutes Spiel gezeigt», findet der Nati-Captain. Von einer Revanche will er aber nichts wissen. «Unser Ziel Nummer eins ist es, das Spiel zu gewinnen. Heute ist das eine komplett andere Schweiz, mit einer anderen Generation und einer anderen Mentalität.»

Kommt jetzt sein grosser WM-Moment?

Darum dürften die Fans in der Schweiz auch von einer weiteren historischen Nacht träumen, findet Xhaka. «Auch ich bin einer, der sehr gerne träumt. Und Träume gehen auch mal in Erfüllung. Aber dafür muss man über seine Grenzen hinausgehen und Dinge tun, die man bis heute vielleicht nie getan hat», so der Basler.

Hier bestätigt Yakin das Manzambi-Aus
0:23
«Wir haben alles versucht»:Hier bestätigt Yakin das Manzambi-Aus

Das hat ausgerechnet Xhaka an diesem Turnier bislang aber noch nicht getan. Seine Leistungen waren immer mindestens ansprechend, wenn nicht sogar gut. Auf seinen ganz grossen WM-Moment wartet der Nati-Regisseur aber trotzdem noch.

Hat sich Xhaka diesen für das Argentinien-Spiel aufgehoben? Schliesslich hat er in seiner Nati-Karriere immer wieder bewiesen, dass er in den wichtigsten Spielen zu den besten Spielern der Welt gehören kann. Gut also, dass der Captain selbst vor dem WM-Viertelfinal von einem «der grössten Spiele» seiner Karriere spricht. Eine Karriere, die noch lange nicht zu Ende ist.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz