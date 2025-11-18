DE
Wo steigt die WM-Party?
Nati steht in Pristina vor spezieller Herausforderung

Wenn alles nach Plan geht, feiert die Nati am Dienstagabend die nächste WM-Quali. Partypläne hat die Schweiz noch nicht – und die Clubs in Pristina sind alle geschlossen.
Publiziert: vor 11 Minuten
Tobias Wedermann, Florian Raz und Christian Finkbeiner

Geht es nach Albian Hajdari, wandern die kosovarischen Nationalspieler am Dienstagabend einfach mal planlos durch Pristina. Und folgen einfach ihrem Gehör. So zumindest schlägt es der Baselbieter vor, als er nach den Partyplänen des kosovarischen Nationalteams gefragt wird: «Leider kenne ich das Nachtleben in Pristina nicht sehr gut. Aber überall, wo es Musik gibt, kann man hingehen, denn dort herrscht sicherlich eine gute Stimmung.»

Die Vorstellung ist durchaus amüsant. Es ist aber davon auszugehen, dass die Pläne der Kosovaren ein wenig weiter gediehen sind. Schliesslich sind sie bereits seit dem Sieg über Slowenien in Partylaune. Einen Platz in den Playoffs ist ihnen sicher. Der Traum einer ersten WM-Teilnahme für das kleine Land lebt.

Der nächste Schweizer Fussballfeiertag steht bevor

Keinen Traum, sondern die sechste WM-Qualifikation in Folge wird die Schweizer Nati am Dienstagabend in Pristina feiern können – wenn sie nicht mit sechs Toren Unterschied untergeht. Der nächste Schweizer Fussballfeiertag ist also so gut wie perfekt.

Trotzdem sagt Gregor Kobel: «Es wäre unprofessionell, sich jetzt Gedanken übers Feiern zu machen, wir haben ein Spiel vor uns.» Trainer Murat Yakin bläst ins gleiche Horn, lässt aber durchblicken, dass er den Spielern in der Dienstagnacht keine Steine in den Weg legen würde, sollten sie die WM-Quali gebührend feiern wollen. 

150 Angehörige im Kosovo

Tatsächlich scheint auf Seite der Schweizer noch nichts geplant zu sein. Zu stark ist der Aberglaube bei Yakin und Co.. Bei der letzten Quali in Luzern 2021 wurde nach der direkten Quali für Katar ausgiebig im Hotel Schweizerhof gefeiert.

Man darf davon ausgehen, dass man im ruhig gelegenen Nati-Hotel Four Points Sheraton, zwölf Kilometer ausserhalb des Stadtzentrums, ähnliche Vorkehrungen getroffen hat. Immerhin werden rund 150 Angehörige von Team, Staff und Verbandsmitarbeitern erwartet. Sie sind sicher nicht abgeneigt, auf die Nordamerika-Reise im kommenden Sommer anzustossen.

Alle Clubs sind geschlossen!

Die vielleicht grösste Nati-Herausforderung am Dienstagabend im Kosovo dürfte sein, spontan einen Club zu finden, in dem das WM-Ticket gebührend gefeiert werden kann. Obwohl Pristina durchaus für ein exzessives Nachtleben bekannt ist, haben die Top-Locations wie etwa der Gate Club am Dienstag alle geschlossen. Auch Bars und Lounges schliessen an einem Dienstag normalerweise eher früh.

Wird während der Sommerferien in Pristina rund um die Uhr gefeiert, fokussiert sich das Nachtleben in den Wintermonaten auf Mittwoch, Freitag und Samstag. Und doch muss man sich keine Sorgen um die Nati machen, sollte sie doch Lust auf eine rauschende Party haben. Allen voran Captain Granit Xhaka ist bestens vernetzt in seiner zweiten Heimat und könnte Dienstagnacht nicht nur zum Leader auf dem Platz, sondern auch zum Führer durch das Nachtleben in der kosovarischen Hauptstadt werden.

Zeit, um sich auszunüchtern, wäre am Mittwoch durchaus vorhanden. Erst um 11.50 Uhr hebt der Mannschaftsflieger in Richtung Zürich ab.

Allen Schweizer Fans vor Ort, die – wie von Hajdari empfohlen – dem Gehör und der Musik in die Nacht Pristinas folgen, seien die Bar Monroe sowie die Large Bar wärmstens empfohlen. Beide liegen in unmittelbarer Nähe des Stadions.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
