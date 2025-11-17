Yakins Seitenhieb Richtung Shaqiri

Am Tag vor dem Duell gegen den Kosovo in Pristina wird Murat Yakin vor den lokalen Journalisten auch zu Xherdan Shaqiri befragt. Der Nati-Trainer deutet an, dass es für den FCB-Star kein Zurück mehr geben dürfte.

«Es ist gut so, wie es ist – für ihn, aber auch für uns»

Darum gehts Shaqiri tritt nach EM 2024 aus Nati zurück, Yakin bleibt Trainer

Yakin sieht keinen Bedarf für Shaqiris Rückkehr zur Nationalmannschaft

Neben Granit Xhaka (33) ist auch Xherdan Shaqiri (34) ein Volksheld im Kosovo. Schliesslich ist der FCB-Captain in der kosovarischen Stadt Gjilan geboren, ehe seine Familie in den Neunzigerjahren in die Schweiz ausgewandert ist. Nach der EM 2024 gab Shaq nach 125 Länderspielen, 32 Toren und 7 Turnier-Teilnahmen mit der Nati seinen Rücktritt bekannt – unmittelbar bevor der SFV die Vertragsverlängerung mit Murat Yakin kommunizierte.

Dass Yakin und Shaqiri ein unterkühltes Verhältnis haben, ist ein offenes Geheimnis. Da können beide noch so viel dementieren in der Öffentlichkeit. Eine allfällige Rückkehr im Hinblick auf die WM 2026 – praktisch ausgeschlossen. Das wird auch am Tag vor dem finalen Spiel der WM-Qualifikation offensichtlich, als der Nati-Trainer von lokalen Journalisten auf den FCB-Topskorer angesprochen wird. Zwar lobt Yakin den FCB-Star für seine «unglaublichen Statistiken», deutet aber auch an, dass die Nati auf die Dienste des 34-Jährigen nicht mehr angewiesen ist.

Ndoye, Manzambi – und Sanches

«Wir haben genügend starke Spieler auf dieser Position», sagt Yakin. «Dan Ndoye, Ruben Vargas, aber auch junge Spieler wie Johan Manzambi – und nicht zu vergessen Alvyn Sanches.» Sie hätten einen sehr guten Mix, so Yakin. Er schliesse die Türe nicht, aber: «Es ist gut so, wie es ist – für ihn, aber auch für uns.» Es ist eine unmissverständliche Botschaft des Nati-Trainers in Richtung Shaqiri.

Die Schweizer Offensive läuft bisher auf Hochtouren. 25 Tore schoss die Nati in neun Spielen im laufenden Kalenderjahr, nur in Slowenien (0:0) tat sich Embolo und Co. gegen den ultradefensiv eingestellten Gegner und drei Tage nach dem kräfteraubenden Spiel in Schweden schwer.

Und obwohl der Nati gegen den Kosovo eine Niederlage mit fünf Toren Differenz reicht, um das WM-Ticket zu lösen, sagt Yakin: «Meine Mannschaft wird nicht nur ans Verteidigen denken.» Bedeutet: Offensive ist die beste Verteidigung – auch am Dienstag in Pristina.