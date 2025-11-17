DE
Hätte Shaqiri noch einen Platz in der Nati?
Yakin vor Kosovo-Duell:Hätte Shaqiri noch einen Platz in der Nati?

Yakins Seitenhieb Richtung Shaqiri
«Es ist gut so, wie es ist – für ihn, aber auch für uns»

Am Tag vor dem Duell gegen den Kosovo in Pristina wird Murat Yakin vor den lokalen Journalisten auch zu Xherdan Shaqiri befragt. Der Nati-Trainer deutet an, dass es für den FCB-Star kein Zurück mehr geben dürfte.
Publiziert: vor 29 Minuten
Murat Yakin kann sich einen Seitenhieb gegen Shaqiri nicht verkneifen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Shaqiri tritt nach EM 2024 aus Nati zurück, Yakin bleibt Trainer
  • Yakin sieht keinen Bedarf für Shaqiris Rückkehr zur Nationalmannschaft
  • Schweizer Offensive erzielte 25 Tore in neun Spielen im laufenden Jahr
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Neben Granit Xhaka (33) ist auch Xherdan Shaqiri (34) ein Volksheld im Kosovo. Schliesslich ist der FCB-Captain in der kosovarischen Stadt Gjilan geboren, ehe seine Familie in den Neunzigerjahren in die Schweiz ausgewandert ist. Nach der EM 2024 gab Shaq nach 125 Länderspielen, 32 Toren und 7 Turnier-Teilnahmen mit der Nati seinen Rücktritt bekannt – unmittelbar bevor der SFV die Vertragsverlängerung mit Murat Yakin kommunizierte.

Dass Yakin und Shaqiri ein unterkühltes Verhältnis haben, ist ein offenes Geheimnis. Da können beide noch so viel dementieren in der Öffentlichkeit. Eine allfällige Rückkehr im Hinblick auf die WM 2026 – praktisch ausgeschlossen. Das wird auch am Tag vor dem finalen Spiel der WM-Qualifikation offensichtlich, als der Nati-Trainer von lokalen Journalisten auf den FCB-Topskorer angesprochen wird. Zwar lobt Yakin den FCB-Star für seine «unglaublichen Statistiken», deutet aber auch an, dass die Nati auf die Dienste des 34-Jährigen nicht mehr angewiesen ist.

Ndoye, Manzambi – und Sanches

«Wir haben genügend starke Spieler auf dieser Position», sagt Yakin. «Dan Ndoye, Ruben Vargas, aber auch junge Spieler wie Johan Manzambi – und nicht zu vergessen Alvyn Sanches.» Sie hätten einen sehr guten Mix, so Yakin. Er schliesse die Türe nicht, aber: «Es ist gut so, wie es ist – für ihn, aber auch für uns.» Es ist eine unmissverständliche Botschaft des Nati-Trainers in Richtung Shaqiri.

Die Schweizer Offensive läuft bisher auf Hochtouren. 25 Tore schoss die Nati in neun Spielen im laufenden Kalenderjahr, nur in Slowenien (0:0) tat sich Embolo und Co. gegen den ultradefensiv eingestellten Gegner und drei Tage nach dem kräfteraubenden Spiel in Schweden schwer.

Und obwohl der Nati gegen den Kosovo eine Niederlage mit fünf Toren Differenz reicht, um das WM-Ticket zu lösen, sagt Yakin: «Meine Mannschaft wird nicht nur ans Verteidigen denken.» Bedeutet: Offensive ist die beste Verteidigung – auch am Dienstag in Pristina.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
