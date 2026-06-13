Auch am Tag vor dem WM-Auftakt gegen Katar lässt Murat Yakin offen, ob er mit einer Dreier- oder Viererkette antreten wird. Neun der elf Positionen sind wohl fix, wer letztlich spielt, wird Yakin erst kurz vor dem Spiel entscheiden.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Setzt Murat Yakin (51) zum WM-Auftakt auf eine Dreier- oder eine Viererkette? Wird Ricardo Rodriguez zusammen mit Granit Xhaka zum Schweizer WM-Rekordspieler? Und hält der Nati-Trainer wie vor zwei Jahren an der EM im Startspiel gegen Ungarn eine Überraschung bereit?

Auch an der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel gegen Katar lässt der Nati-Trainer wenig überraschend die Katze nicht aus dem Sack. «Ich habe eine erfahrene Mannschaft, die verschiedene Systeme spielen kann», antwortet er auf die Frage, ob er mit drei oder vier Verteidigern agieren wird. Die Spieler wüssten Bescheid, sagt Yakin. Welche elf beim Anpfiff um 12 Uhr Lokalzeit aber definitiv auf dem Feld stehen werden, erfahren diese erst am Spieltag nach dem Frühstück im Teammeeting.

Tendenz: Viererkette

Nach dem überzeugenden Auftritt in der ersten Halbzeit im Test gegen Jordanien (4:1) deutete vieles darauf hin, dass Yakin auch gegen Katar mit einer Dreierkette antreten wird. Der WM-Gastgeber von 2022 hat ein ähnliches Profil. Er zieht sich mehrheitlich zurück und sucht sein Glück in schnell vorgetragenen Kontern. Bei der Nati dagegen sind Kreativität, Geduld und Abschlussstärke gefragt.

Die Wahl einer Dreierkette wäre auch die definitive Rückkehr zum Erfolgssystem der EM vor zwei Jahren. Gut möglich, dass Yakin dennoch aber zum WM-Auftakt auf die Viererkette setzt, sein lange bevorzugtes System. In diesem hat die SFV-Auswahl im letzten Herbst das Ticket für Nordamerika souverän gelöst.

Stellt sich nur die Frage, wer die beiden Innenverteidiger Manuel Akanji und Nico Elvedi flankieren soll. Ricardo Rodriguez war zuletzt nicht mehr unumstritten. Dass Yakin ihm aber den Rekord an WM-Einsätzen verwehrt, ist dennoch nicht anzunehmen. «Wir kennen Muri, er provoziert gerne mal einen Spieler, damit dieser noch etwas mehr gibt», sagt Captain Granit Xhaka, Rodriguez' bester Kumpel seit Juniorenzeiten.

Gute Chancen für Aebischer und Manzambi

Rechts wäre eigentlich Silvan Widmer gesetzt, der in der Vorbereitung aber nicht überzeugen konnte. Als Alternative bietet sich Michel Aebischer an, der zuletzt von Beginn an spielte und mit seiner Flexibilität bei Yakin punkten konnte. Der Freiburger sorgte vor zwei Jahren beim EM-Startspiel zusammen mit Kwadwo Duah für den Überraschungscoup, den niemand erwartet hatte.

Dass Yakin in ähnlicher Form in die Trickkiste greift, ist gegen Katar nicht zu erwarten – und vorerst auch nicht nötig, tritt die Nati doch als klarer Favorit an. In der Offensive sind Breel Embolo und Dan Ndoye gesetzt. Auch der zuletzt geschonte Ruben Vargas, einer von Yakins Lieblingen, dürfte – sofern ganz fit – spielen. Bleibt noch Johan Manzambi (20). Auch er gehörte zu den Gewinnern der Vorbereitung und stand zweimal in der Startelf. Gut möglich, dass der Genfer auch gegen Katar von Beginn an ran darf.

Letztlich ist es aber nicht so entscheidend. Denn egal, wer spielt, Yakin hat immer die Möglichkeit, sein System ad hoc anzupassen. «Wir sind flexibel – auch auf dem Platz.» Auch für Captain Xhaka ist die Systemwahl sekundär. Viel wichtiger ist ihm, dass die Mannschaft als Einheit auftritt. «Wenn das nicht funktioniert, wirds schwierig, wenns funktioniert, wirds schwierig für den Gegner.»

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