Christian Finkbeiner Fussballchef

Ohne Niederlage verabschiedet sich die Nati von der EM. Nach der bitteren Pleite im Penaltyschiessen gegen England bleibt Murat Yakin (50) trotz der grossen Enttäuschung gefasst. Beim Nati-Coach überwiegt der Stolz über die Leistungen seiner Mannschaft: «Wir haben von A bis Z eine tolle Kampagne gezeigt. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, macht mich sehr glücklich. Ich bin stolz auf die Mannschaft, den Teamgeist, vor allem auch auf die, die nicht viel gespielt, aber voll mitgezogen haben.»

Keine Offerten, keine Gespräche

Auf seine Zukunft angesprochen, sagt der Nati-Trainer: «Leider ist der Vertrag zu Ende. Das heisst aber nicht, dass es keine Fortsetzung geben soll.» Sie hätten etwas aufgebaut. Und er habe immer signalisiert, dass er bereit sei, weiterzumachen. «Priorität hat für mich die Nati. Es gibt weder Gespräche mit anderen Klubs noch Offerten oder Angebote.»

Er habe Respekt davor, dass der Verband ihm vor drei Jahren diese Möglichkeit gegeben habe, so Yakin weiter. «Wir haben super angefangen. Und dann gab es einen Monat, wo das Chaos ausgebrochen ist und die Resultate nicht gepasst haben. Nervös wurde ich deswegen aber nicht, denn ich wusste, was ich kann und wo wir die Zügel anziehen müssen.»

Gegen Ende der EM-Quali im vergangenen Herbst, als zuerst die Resultate und dann auch die Leistungen der Nati immer schwächer wurden, war Yakin extern, aber auch intern in die Kritik geraten. Trotzdem hielt der SFV an ihm fest.

Der Captain als Fürsprecher

Mit Granit Xhaka (31) weiss Yakin um einen grossen Fürsprecher, wenn er in den kommenden Wochen in die Gespräche mit dem SFV steigt. «Er ist der richtige Mann für diese Mannschaft», so der Captain. «Wenn man etwas aufbaut, muss man das nicht kaputtmachen. Wir wünschen uns, dass er bleibt.»

Nati-Direktor Pierluigi Tami (62) hatte schon im März gesagt, dass Yakin sein «Plan A» sei, wenn es um die Zukunft des Nati-Trainers gehe. An diesem hat sich während der EM nichts geändert. Die nächsten Spiele bestreitet die Nati Anfang September in der Nations League in Kopenhagen gegen Dänemark und zu Hause gegen Spanien.

