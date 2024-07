Fans marschieren jetzt zum Stadion und trotzen Wetterwarnung

05.07.2024, 11:04 Uhr

Machs wie Muri! Und schick uns dein Bild

Du fieberst selber richtig mit der Nati mit und willst uns das zeigen? Dann machs wie Muri! Fotografiere dich und deine Freunde mit der Muri-Brille und lade die Bilder via Leserreporter in der Blick-App hoch. Die Brille findest du in der heutigen Blick-Ausgabe, an den grossen Schweizer Bahnhöfen oder im EM-Public-Viewing in der «Winti-Arena». Zu gewinnen gibt es tolle Preise unter allen Einsendungen. Alle Infos zur Aktion findest du hier.