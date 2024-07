Die EM ist für die Nati mit der Niederlage gegen England gelaufen. Was als Nächstes ansteht, erfährst du hier.

So gehts für die Nati jetzt weiter

Aus der Traum! Die Nati scheitert an der EM im Viertelfinal an England im Penaltyschiessen. Anstatt des grössten Coups der Schweizer Fussball-Geschichte stehen jetzt Ferien vor der Tür. Wie sieht das Programm der Nati in den nächsten Tagen aus?

Noch am Samstag nach dem Spiel fliegt das Team von Murat Yakin zurück nach Stuttgart ins EM-Camp im Wald-Hotel. Am Sonntag werden Yakin und Nati-Direktor Pierluigi Tami um 12 Uhr an einer Pressekonferenz Bilanz zur EM ziehen.

Empfang am Sonntag in Zürich

Die Mannschaft wird dann mit dem Bus zurück in die Schweiz reisen, wo es um 17 Uhr beim Europaplatz am Zürcher Hauptbahnhof einen Empfang geben wird.

Dann gehts in die wohlverdienten Ferien, ehe die Klubs die Spieler wieder einberufen.

Nations League ab September

Mit der Nati weiter geht es dann im September. Die Nations League wartet mit einigen Leckerbissen auf. Angefangen mit dem Gastspiel in Dänemark am 5. September, ehe dann die Schweiz Spanien empfängt am 8. September.

Das Nations-League-Programm der Nati nach der EM Donnerstag, 5. September: Dänemark – Schweiz (20.45 Uhr)

Dänemark – Schweiz (20.45 Uhr) Sonntag, 8. September: Schweiz – Spanien (20.45 Uhr)

Schweiz – Spanien (20.45 Uhr) Samstag, 12. Oktober: Serbien – Schweiz (20.45 Uhr)

Serbien – Schweiz (20.45 Uhr) Dienstag, 15. Oktober: Schweiz – Dänemark (20.45 Uhr)

Schweiz – Dänemark (20.45 Uhr) Freitag, 15. November: Schweiz – Serbien (20.45 Uhr)

Schweiz – Serbien (20.45 Uhr) Montag, 18. November: Spanien – Schweiz (20.45 Uhr)

Akanji scheitert: Hier nimmt das Unglück für die Nati seinen Lauf ( 00:22 )