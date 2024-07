So fiebert ihr mit der Nati mit

So fiebert ihr mit der Nati mit

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/11 Margrit Hess hat sich festlich eingerichtet. «Hopp Schwiiz» schreibt sie zu diesem tollen Foto.

Bald ist es so weit: Die Schweiz spielt im Viertelfinale gegen England. Um 18 Uhr ist Anpfiff – und dann heisst es «Hopp Schwiiz!»

Die Fans in Düsseldorf jubeln schon lauthals mit, und auch die Community vor dem Fernsehen ist in Stimmung. Blick hat euch gefragt, wie ihr mit der Nati mitfiebert. Die schönsten Bilder findest du oben in der Galerie.

Schick auch du dein Foto!

Wie feuerst du die Nati an? Schick uns gleich hier via Blick-App dein Fan-Foto!