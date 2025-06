1/5 Ardon Jashari (l.) und Granit Xhaka (r.) werden beide von der AC Milan umworben. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Milan plant Schweizer Transfer-Offensive für das Mittelfeld mit Xhaka und Jashari

Xhaka erwägt Wechsel trotz eines Vertrags bis 2028 bei Leverkusen

Brügge fordert mindestens 35 Millionen Euro für Jashari-Transfer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sven Schoch Reporter Sport

Milans Schweizer Transfer-Offensive. Wenn es nach den Verantwortlichen geht, soll das Mittelfeld für die kommende Saison komplett umgebaut werden. Kroatien-Superstar Luka Modric (39) soll nach der Klub-WM kommen und daneben am liebsten noch ein Nati-Spieler. Nach Ardon Jashari (22) bemüht sich der Serie-A-Koloss intensiv um Granit Xhaka (32). Die Angelegenheit bleibt kompliziert. Es geht um viel Geld, und am Zug sind vor allem Bayer Leverkusen und Brügge.

Wie Blick schon vor dem USA-Trip der Schweizer Auswahl angekündigt hat, fasst Granit Xhaka trotz Vertrag bis 2028 in Leverkusen eine Veränderung ins Auge. Die «Gazzetta dello Sport» veröffentlicht das konkrete Interesse Milans. Sportchef Igli Tare hat aus dem Lager des Nati-Captains das Signal erhalten, Leverkusen eine Offerte zu unterbreiten – die soll bereits innerhalb der kommenden 48 Stunden stattfinden.

Doch für den 32-jährigen Xhaka müsste der Achte der letzten Serie-A-Saison tief in die Schatulle greifen. Es stehen eine Ablösesumme von gegen 15 Millionen Euro plus ein hohes Salär für noch drei ausstehende Vertragsjahre im Raum. Zudem wird Bayer Leverkusen nach der grossen Flucht der Superstars den Kabinenchef Xhaka erst ziehen lassen, wenn die wirtschaftliche Schmerzgrenze erreicht ist.

Jashari als Xhaka-Ersatz zu Leverkusen?

Sportchef Simon Rolfes lässt sich in der «Sport-Bild» zu einem möglichen Xhaka-Transfer entsprechend zitieren: «Dazu sind wir nicht gezwungen. Wir würden nur dann noch jemanden abgeben, wenn es für uns Sinn ergibt – um dann die Mannschaft entsprechend weiter zu ergänzen.»

Spannend: Die AC Milan hat parallel zu Xhaka in den vergangenen Tagen versucht, Ardon Jashari von einem Transfer in den Norden Italiens zu überzeugen. Die Entourage des 22-Jährigen ist durchaus interessiert, Brügge hingegen tritt unter 35 Millionen Euro nicht in Verhandlungen ein. Dass am Ende beide Schweizer das Trikot Milans tragen, damit ist kaum zu rechnen – dieser Deal ist zu kostspielig.

Vielleicht kommt Bewegung in die Sache, wenn Leverkusen unvermittelt in den Jashari-Poker eingreifen würde. Das Transfer-Konto ist spätestens seit dem Wirtz-Verkauf für 140 Millionen Euro (Liverpool) randvoll. Ligakonkurrent Dortmund zeigt sich im Bemühen um das Mittelfeld-Versprechen bis anhin zögerlich.