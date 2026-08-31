Silvan Widmer tritt aus der Nati zurück

65 Länderspiele hat Silvan Widmer für die Schweizer Nati bestritten. Ein weiteres wird nicht mehr hinzukommen, denn der Verteidiger tritt aus dem Nationalteam zurück.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Silvan Widmer setzt sich in einem Instagram-Video auf einen roten Stuhl und wendet sich an seine Fans. «Ich möchte euch eine wichtige persönliche Nachricht mitteilen: Ich werde meine Karriere in der Nati per sofort beenden.» Mit 33 Jahren und nach 65 Spielen (fünf Tore und fünf Assists) für die Schweiz zieht er einen Schlussstrich.

«Es war mir eine riesige Ehre, in den vergangenen zwölf Jahren Teil dieses Teams zu sein», fährt Widmer fort. Sein Debüt gab er am 14. Oktober 2014 unter Trainer Vladimir Petkovic in der EM-Quali auswärts gegen San Marino (4:0). Er habe dank den grossartigen Mitspielern, Trainern und Staffmitgliedern und nicht zu letzt dank den treuen Fans viele unvergessliche Momente erleben dürfen. Auf diese blickt Widmer in einer Bildergalerie zurück. Er teilt Schnappschüsse von seinem wichtigsten Tor – demjenigen in Rom gegen Italien –, vom Team, zu dem er schreibt: «Mehr als nur eine Mannschaft – eine Familie» und einen, der ihn mit seiner Frau Céline zeigt. Das nutzt er für eine kleine Liebeserklärung: «Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft.»

Als Nati-Spieler hat Widmer die Schweiz an vier grossen Turnieren vertreten – je zwei Europa- und Weltmeisterschaften. «Das erfüllt mich mit unglaublich viel Stolz», blickt er zurück. «Dass ich meine Zeit in der Nati nun mit dem Erreichen vom Viertelfinal an der Weltmeisterschaft abschliessen darf, bedeutet mir sehr viel und macht diesen Abschied umso schöner.»

Mehr Erholung für den Körper

Dennoch betont Widmer, dass ihm diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist. Er habe nicht nur viel darüber nachgedacht, sondern auch viele Gespräche diesbezüglich geführt. «Ich habe mich dazu entschieden, weil ich meinem Körper künftig etwas mehr Erholung gönnen möchte», begründet er letztlich, wieso er seine Nati-Karriere beendet. Dieser Schritt ist gleichbedeutend damit, dass er sich voll auf seinen Klub Mainz konzentrieren möchte.

Auch wenn er künftig nicht mehr Teil der Nati ist, ist Widmer überzeugt, dass die Mannschaft weiterhin sehr erfolgreich unterwegs sein wird. «Wann immer es möglich ist, werde ich die Mannschaft natürlich live im Stadion unterstützen», verspricht er.

Das wird neben seinen Ex-Teamkollegen auch Murat Yakin freuen. «Mit Silvan Widmer sagt ein Spieler dem Nationalteam Adieu, der über Jahre Leistungen auf konstant hohem Niveau gezeigt hat», wird der Nati-Trainer in einer Mitteilung des Schweizerischen Fussballverbandes zitiert. «Sile war mit seiner positiven Art und seiner stets hochprofessionellen Einstellung ein belebendes Element im Team.»

0:45 «Musste mich zwingen»: Nati-Verteidiger Widmer zu Spaghetti zum Frühstück